Mama, babka, aktívna politička, zdatná kuchárka a zrejme aj ideálna partnerka. Všetkými týmito „funkciami" sa môže pochváliť europoslankyňa Monika Beňová (53), ktorej popri všetkých činnostiach a záväzkoch ostáva ešte čas aj na dovolenky a cvičenie. Denníku Plus JEDEN DEŇ prezradila, ako to všetko stíha.

Známej političke Monike Beňovej sa pred vyše rokom obrátil život, aj keď v pozitívnom smere, naruby. Od novembra 2020, teda od narodenia dcérky Lei, sa opäť venuje mamičkovským povinnostiam. Najnovšie sa ujala aj role babičky, nakoľko sa jej synovi Martinovi a neveste Grétke narodilo koncom tohto januára dievčatko Lara.

Fotky malej Larky a jej šťastných rodičov nájdete v galérii

Je teda viac než jasné, že bežný deň Beňovej ani zďaleka nie je pokojný. Politička to s humorom popisuje aj na sociálnych sieťach. Tam sa nedávno zverila, že v priebehu niekoľkých hodín vie stihnúť nahrávanie diskusií v dvoch televíziách, navštíviť vnučku Larku, postarať sa o malú Leušku a pri tom poobede ešte zvláda prednášanie správ na pôde europarlamentu.

Voľné chvíle sú pre ňu doslova vzácne. „Ako to zvládam? No fantasticky," povedala nám so smiechom. Ako dodala, niekedy si ešte ani neuvedomuje, že je z nej už babka. „Je to moja prvá vnučka, strašne sa z toho teším," pokračuje s dôvetkom, že sa jej život po narodení Larky veľmi nezmenil.

„Môj syn a moja nevesta sú úplne perfektní rodičia. Takže nemám taký pocit, že musím prevziať nejakú zodpovednosť. Oni sú veľmi samostatní," s potešením hovorí Beňová. „Navyše väčšina ich najbližších kamarátov má v tom istom čase detičky. Takže oni sú teraz taká partia mladých rodičov. My ako starí rodičia do toho ani veľmi nevstupujeme," dodala.

Monika Beňová zverejnila na sociálnej sieti vianočný pozdrav: "Šťastné a veselé Vianoce moji milí," odkazuje europoslankyňa. Zdroj: Facebook/Monika Beňová

Prezradila nám, že sa snaží plniť sľub, ktorý si dala ešte pred svadbou syna, a síce že bude dobrá svokra pre svoju nevestu. Mladej rodine preto pomáha až vtedy, keď to naozaj potrebujú. „Viete, to je také veľmi citlivé, svokry nemajú veľmi radiť nevestám ako vychovávať deti. Takže ja sa chcem tohto držať. Skôr synovi napíšem, že trebárs menej Larku oblečte, urobte jej chladnejšie v izbičke, také skôr praktické rady," uvádza príklad smeráčka.

Zrejme jej to aj vyhovuje, nakoľko v prvom rade chce byť dobrou mamou pre ročnú Leu. S tou trávi takmer všetok čas, okrem dní, keď musí odletieť do Bruselu či Štrasburgu. „No vtedy je s tatinom. A keď som v práci a aj môj partner musí byť v práci, tak je s babičkou, mamou môjho muža. Ona je na dôchodku a pomáha nám," vysvetľuje politička.

Tiež sa teší z toho, že malá Lea už videla aj svoju novonarodenú neterku. „Keď sme tam boli prvýkrát, tak Lea sa skôr tvárila, že Larku ani nevidí, keď ju zbadá. Neviem, či zo žiarlivosti. Ale nemyslím si, že takéto malé dieťa už žiarlia na iné dieťatko. Larka je taká malinká, že si myslím, že ju Leika ešte nevníma ako dieťatko."

Na záver ešte dodala, že si myslí, že o rok by si už dievčatá mohli vzájomnú spoločnosť užívať. Hneď po tomto vyjadrení už musela Beňová končiť, keďže jej dcéra práve dojedla obed. „Mala praženicu, ktorá jej veľmi chutila," uzavrela.

Monike Beňovej sa dlhodobo darí aj po pracovnej stránke. V polovici januára bola opätovne zvolená do funkcie kvestorky Európskeho parlamentu. Vo voľbe získala 487 hlasov. Funkciu, ktorú obhájila ako členka Progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D), zastáva už od júla 2019. "Všetky voľby vnímam s veľkou pokorou. Bolo to tak aj teraz. Je to nielen veľký osobný záväzok, ale aj zodpovednosť," napísala na sociálnej sieti. Voľby jej spôsobili veľký stres, Beňová priznala, že celú noc nespala.

