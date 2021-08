Výsledky rokovania vám po jeho skončení prinesieme ONLINE:

17:40 Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský chce na dnešnom rokovaní vlády hovoriť aj o povinnom očkovaní kritickej infraštruktúry. Tvrdí, že štát nemá detailný prehľad, ako sú na tom zdravotníci alebo policajti.

17:00 Začiatok mimoriadneho rokovania vlády, koná sa v online forme. Médiá sú pozvané až na tlačovú konferenciu ministra Lengvarského o výsledkoch rokovania po jeho skončení.

Návrh je päťfarebný

COVID automat má mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu preferovať okresný, ktorý zohľadní aj mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Návrhom nového automatu, podľa ktorého sa riadia protipandemické opatrenia, sa momentálne zaoberá vláda. Zmeny nie sú vylúčené.

"Dôležité je to, že prihliadame na stav očkovanosti a nebudeme zavádzať celoslovenské opatrenia. Podľa súčasného stavu zaočkovanosti v hlavne v rizikovej vekovej kategórii 50 plus si myslím, že sú niektoré okresy na Slovensku, ktoré nikdy nevyjdú zo zelenej farby," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Prevádzky by sa mali sami rozhodovať, či budú púšťať iba zaočkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Minister avizoval tiež aplikáciu, ktorá umožní obchodníkom bezpečne kontrolovať covid pasy.

Nový COVID automat má zaviesť päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring), oranžovej (ostražitosť), červenej (1. stupeň ohrozenia), bordovej (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu nakazených aj napríklad zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov.

Celoplošné by sa malo zmeniť na regionálne

COVID automat už nemá obmedzenia zavádzať plošne, ale regionálne. Namiesto sledovania počtu ľudí v nemocniciach a reprodukčného čísla sa má preferovať okresný prístup. Ten sa má odvíjať od miery zaočkovanosti, a teda aj imunitnej ochrany obyvateľstva.

Okresná charakteristika sa má stanovovať na základe sedemdňovej incidencie nových prípadov koronavírusu v danom okrese. Sledovať sa má aj pozitivita PCR testov pre posúdenie dostatočnej úrovne testovania, ako aj trend v pozitivite testov.