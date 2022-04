Poslanci Národnej rady SR budú odvolávať Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra už šiesty raz. Návrh na odchod z funkcie podali poslanci za Smer-SD. Dôvodom sú zistenia o tom, že minister vnútra sa u bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského informoval o trestných kauzách.

„Je mimoriadne zarážajúce, že minister vnútra sa osobitne zaujímal o vyšetrovanie prípadov, ktoré sa môžu dotýkať ľudí, vďaka ktorým sa stal členom vlády. Je zrejmé, že minister vnútra Mikulec aktívne a nezákonne vstupuje do práce nezávislých vyšetrovateľov, že vo viacerých prípadoch, ako bol napríklad prípad vyšetrovateľky policajnej inšpekcie Diany Santusovej, dával priamo pokyny na postup vyšetrovateľov,“ tvrdí Smer-SD.

Smer-SD sa usiloval o odvolanie Mikulca z funkcie ministra vnútra už viackrát. Prvá kauza sa prevalila v lete minulého roka. Vtedy sa zásah Úradu inšpekčnej služby proti trojici obvinených z krivej výpovede skončil fiaskom. Zasiahnuť do neho totiž mal vtedajší policajný prezident Peter Kovařík, ktorý akciu na istý čas pozastavil. Známy takáčovec Matej Zeman dovtedy stihol policajtom ujsť. Pokyn na prerušenie spomínaného zásahu mal dať práve Mikulec. O ďalších kauzách Mikulca sa dočítate v článku:

Vláda považuje návrh na odvolanie Mikulca za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. "O Robertovi Ficovi priami svedkovia svedčia, že vytváral zločinecký systém a opakovane zneužíval postavenie verejného činiteľa na účel kriminalizácie svojich politických oponentov a masívneho tunelovania verejných prostriedkov," uvádza sa v stanovisku vlády. Poukázala na to, že "kľúčový člen organizovanej zločineckej skupiny s názvom Smer-SD Bernard Slobodník tvrdí, že to bola jedna organizovaná zločinecká skupina cieľavedome konajúca v prospech určitej skupiny ľudí z vysokej politiky, vysokého biznisu a v prospech svojich vlastných záujmov. Bola to arogancia moci, beztrestnosti a možnosti dosiahnutia všetkého."

Podľa vlády sa napriek tomu Fico dva roky snaží vytvoriť ilúziu o 'spiknutí' sa jeho vlastných ľudí proti nemu. "Preto jeho slová nemajú žiadnu váhu a vláda SR nesúhlasí s vyslovením nedôvery ministrovi vnútra, ktorý garantuje slobodný výkon poslania všetkým statočným vyšetrovateľom," dodáva sa v stanovisku vlády.

Naopak predseda parlamentu Boris Kollár na dnešnej tlačovej konferencii strany kritizoval fakt, že Robert Fico nie je obvinený z korupcie a rozkrádania. Povedal, že celé Slovensko videlo, ako sa peniaze rozkrádali, ale polícia to za dva roky nebola schopná stíhať. „Tak čo si vymysleli? Zločineckú skupinu. A teraz sa týmito hlúposťami budeme musieť v parlamente zaoberať,“ dodal Kollár.

Predseda parlamentu adresoval tvrdý odkaz vláde, potom ako ho novinári informovali o výroku poslanca OĽaNO Milana Vetráka, že by bolo lepšie, ak by sa Borguľa vzdal poslaneckého mandátu. Kollár následne verejne vyzval ministra vnútra Mikulca, aby „konečne odišiel zo svojho postu“.

Článok pokračuje na ďalšej strane!