Mimoriadnu finančnú odmenu dostanú okrem zamestnancov zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny aj zamestnanci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) a štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gaborčáková. Zamestnanci, ktorí počas druhej vlny pandémie pracovali na polovičný či vyšší úväzok, dostanú 500 eur v hrubom, teda 422 eur v čistom. Tí, ktorí v tomto období pracovali za nižší než polovičný úväzok, dostanú mimoriadnu odmenu 250 eur v hrubom, teda 216 eur v čistom.

Milan Krajniak pravidelne dokazuje, že mu osud seniorov a zariadení, v ktorých sa nachádzajú, nie je ľahostajný. Zdroj: Henrich Mišoviè

Krajniak poďakoval všetkým, ktorí pracujú v sociálnych službách na Slovensku za to, ako obetavo sa správali počas celej pandémie. JEHO VYJADRENIE K TÉME FINANČNEJ ODMENY SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

Štátna tajomníčka rezortu práce Soňa Gaborčáková vysvetlila, prečo práve zamestnanci sociálnych služieb dostanú mimoriadne finančné odmeny. Ako uviedla, počas pandémie práve pobytové sociálne služby boli buď úplne alebo čiastočne zatvorené, prípadne jednotlivci sa v nich dostali do izolácie. Často sa stávalo, že v zariadeniach sociálnych služieb sa do niekoľko týždňovej ale aj viac mesačnej izolácie dostali nielen klienti ale aj samotní zamestnanci. Tieto zariadenia však neboli pripravené na to, že tam bude prespávať aj množstvo zamestnancov. Štátna tajomníčka hovorila o aj tom, aké nešťastné stavy panovali v týchto zariadeniach, keď izolovaní zamestnanci sociálnych služieb museli prespávať na matracoch, boli psychicky vyčerpaní a začali mať aj prejavy duševných chorôb.

Článok pokračuje na ďalšej strane.