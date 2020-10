Od pondelka, 26. októbra, prejde druhý stupeň základných škôl na dištančnú výučbu. Žiaci piateho až deviateho ročníka sa tak pridajú k žiakom stredných škôl, ktorí sú zapojení do dištančného vzdelávania od polovice októbra. Na pomoc so zvládnutím prechodu budú slúžiť aj navýšené dáta mobilných operátorov.

Po tom, čo sa epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 na Slovensku zhoršila, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR sa dohodlo so všetkými mobilnými operátormi na navýšení mobilných dát a volaní pre učiteľov.

"Ak učíte online a potrebujete sa pripojiť na internet cez mobil alebo ak komunikujete so žiakmi hlavne cez telefón, môžete cez riaditeľa požiadať o navýšenie dát a neobmedzené volania," adresoval učiteľom šéf rezortu Branislav Gröhling.

Od 22. októbra bol spustený na stránke, kde školy vypĺňajú COVID školský semafor, zber mobilných telefónnych čísel. Každý riaditeľ sa prihlási pod svojím EDUID a môže požiadať o aktiváciu hlasových a dátových služieb na mobilných číslach učiteľov.

"Tým, ktorých riaditelia prihlásia do systému, budú navýšené dáta bez ohľadu na operátora o minimálne 10 GB mesačne a takisto im budú aktivované neobmedzené hlasové volania," vysvetlil Gröhling.

Aby systém nebol zneužitý, prístup dostanú len riaditelia a tí budú zodpovední za nahlasovanie len tých učiteľov, ktorí realizujú dištančné vzdelávanie. Zároveň, operátori pri každom čísle overia, či daný učiteľ reálne vykonáva dištančné vzdelávanie a v prípade zneužitia bude vyvodená zodpovednosť.

"Do konca roka 2020 poskytujú operátori tieto služby bezodplatne, za čo im veľmi pekne ďakujem," uzavrel minister školstva. Do dnešného dňa sa do systému prihlásilo viac ako 2 000 učiteľov.