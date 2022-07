Ministerka skonštatovala, že sa zavádza nový prístup štátu k občanovi v takej podobe, že ak sa občan ocitne v nejakej situácii, štát spustí procesy a všetko vybaví za neho. Prvou zo životných situácií, ktoré sa majú proaktívne riešiť, bolo narodenie dieťaťa. „Doteraz pri narodení dieťaťa rodič musel absolvovať administratívny maratón,“ poznamenala ministerka.

Minister práce Milan Krajniak zdôraznil, že je rád, že sa realizuje automatické vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa, ktorým sa rodinám šetrí čas. „Namiesto toho, aby občania žiadali o príspevok pri narodení a prikladali k tomu štyri prílohy, tak všetky tieto údaje si štát vie overiť na pozadí,“ priblížil štátny tajomník Ministerstva investícií Ján Hargaš.

Spokojnosť so spoluprácou medzi rezortmi vyjadril aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Pre rodičov, aby sa tento systém spustil, je podstatné, aby v nemocnici podpísali dohodu o mene a priezvisku dieťaťa. Tá sa potom pošle na matriku a budú nasledovať automatické kroky.“ Odstraňuje sa aj povinnosť nahlasovať dieťa do zdravotnej poisťovne. Od 1. augusta bude platiť, že automaticky bude mať zdravotnú poisťovňu matky. Tým sa podľa Lengvarského urýchlia procesy kapitácie dieťaťa, preplácania jeho zdravotnej starostlivosti. Už teraz zároveň platí, že automaticky bude mať dieťa priradený trvalý pobyt v mieste pobytu matky.

Minister vnútra Roman Mikulec skonštatoval, že cieľom je zefektívniť komunikáciu medzi zdravotníckymi zariadeniami a orgánmi verejnej správy. „Teraz bude automatický systém po narodení dieťaťa, okamžite zdravotnícke zariadenia nahlásia do centrálneho informačného systému matrík túto udalosť, automaticky bude pridelené rodné číslo dieťatku,“ priblížil. Na základe toho, že rodičia budú môcť priamo v pôrodnici podpísať dohodu o mene a priezvisku dieťaťa alebo budú môcť na to využiť elektronický systém, matrika vydá prvý rodný list. „Bude možnosť, aby tento rodný list bol odoslaný priamo na adresu rodičov do vlastných rúk, samozrejme, zostáva aj možnosť tak ako doposiaľ, že bude všetky tieto úkony možné vybaviť priamo na matrike,“ dodal Mikulec.

Automaticky sa podľa neho bude realizovať aj zápisnica o určení otcovstva po narodení dieťaťa a zápisnica o určení otcovstva po počatí, respektíve k nenarodenému dieťaťu. Automatizovaným úkonom by sa malo stať aj to, aby rodičia už nemuseli predkladať sobášny list v pôrodnici. To by sa mohlo udiať podľa Mikulca do mesiaca. Narodenie dieťaťa podľa Remišovej nebude jedinou proaktívnou službou, postupne sa budú automatizovať ďalšie životné situácie. Nasledovať by mali strata a hľadanie si zamestnania, kúpa alebo prepis motorového vozidla, kúpa nehnuteľnosti na bývanie či začatie podnikania. V prvej fáze by sa malo zautomatizovať 16 životných situácií.

Pozrite si v galérii fotky našich politikov s deťmi.