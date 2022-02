Špekulácie o tom, že poslanci Šeliga a Žitňanská majú k sebe až podozrivo blízko, sa objavili už v máji 2020. Vtedy portál topky.sk nafotil, ako mladý politik nadránom vychádza z bytu svojej kolegyne. Rovnaký scenár sa opakoval o pár dní neskôr, kde ho opäť nafotili, ako nasadá do Žitňanskej auta a potom si to spoločne namierili do jeho bytu – tam pre zmenu strávila celú noc poslankyňa.

„S Janou Žitňanskou sme kolegovia a priatelia. Bodka, end of the story. Vytvárať konštrukcie a vlastné závery mi vzhľadom na blízkych ľudí nepripadá korektné,“ vysvetľoval Šeliga na sociálnej sieti spoločné aktivity a časté stretnutia s političkou. Pravdou je, že odvtedy sa začali obaja správať obozretnejšie a spoločne ich bolo vídať už len na tlačových konferenciách.

Dnes je však všetko späť v starých koľajach. Podľa všetkého totiž boli spolu na romantickom valentínskom výlete. Ten sa odohral ostatný víkend na „púšti“ na Záhorí, čiže tzv. Šraneckých pieskoch.

„Ako dieťa som strávila šesť rokov v Alžírsku, a tak mám odvtedy slabosť na púšť. Dnes sme si boli vyvetrať hlavu na tej slovenskej na Záhorí,“ napísala komentár pod pár fotiek seba a svojej sučky politička. Avšak z rovnakého miesta zverejnil v ten istý čas fotky aj Juraj Šeliga. Náhoda?

S otázkou, či si dopriali spoločný víkend, sme oslovili Žitňanskú aj Šeligu, do uzávierky nášho denníka nám však ani jeden z nich neodpovedal. Či tak urobia v dohľadnom čase, nevedno. Tak to, mimochodom, urobil bývalý podpredseda parlamentu aj po tom, ako ho „načapali“ u staršej kolegyne.

„Úprimne som nechcel na vyfabrikovaný bulvárny príbeh ani reagovať. Sú tu predsa len dôležitejšie veci. Najprv som sa zabával na tom, ako ma kamaráti podpichovali, že som ‚mladý žralok‘, no keďže mi od rána zvoní mobil a píše veľa ľudí, tak takto, aby to bolo jasné. Nesedí to, no príbeh si žije svojím životom,“ uviedol v tom čase.

