Súboj titanov! Pod petíciu za referendum o predčasných voľbách sa podpísalo takmer 600-tisíc nespokojných Slovákov. A pokiaľ by k nim skutočne prišlo, čaká nás súboj o voličov, o akom Slovensko ani nechyrovalo. Proti sebe by sa tak postavil skúsený politický „harcovník" Robert Fico (56) a jeho vlastný žiak a niekdajší vzbúrenec Peter Pellegrini (45). Ako to podľa odborníkov dopadne?

Hlas-SD alebo Smer-SD? Kamarátstvo expremiérov sa rozpadlo krátko po parlamentných voľbách. V tých to smeráci síce dotiahli na zisk 18,29 percenta, no po odchode Pellegriniho Fico narazil. „Zanechávam značku a politickú stranu Smer jej otcovi zakladateľovi. Vzdávam sa postu podpredsedu a svoju ďalšiu politickú budúcnosť už nevnímam ako predstaviteľ strany," vyhlásil Pellegrini pri odchode zo Smeru. V prvom letnom prieskume agentúry AKO sa Hlas tešil z 16,7 % hlasov opýtaných, zatiaľ čo Smer sa prepadol na 10,7 %.

Nepriaznivé okolnosti však trojnásobného expremiéra nezlomili a po návrate do politických relácií či mnohých tlačovkách začínajú preferencie opäť stúpať. Paradoxne, percentá favorita sa znížili. A kým Hlas sa ešte vo februári tešil z 25 % hlasov, dnes sa misky váh mierne vyvážili. Podľa júnového prieskumu spomínanej agentúry totiž Hlas klesol na 21 %, zatiaľ čo Smer takmer po roku prekročil dvojciferné číslo - 10,6 %. „Ak by som sa mal dnes staviť, podal by som si na Fica. Z jeho vystúpení bolo už pred rokom vidieť, že sa otriasol z povolebnej depresie, pevne zadefinoval politický kurz verných straníkov. A dnes sa vezie na stúpajúcej vlne popularity pre zvýšenú kritiku vlády," zhodnotil politológ Miroslav Řádek.

Robert Fico a Peter Pellegrini Zdroj: TASR

Politickú aktivitu oboch „rivalov" odborníci pozorne vnímajú. „Pelligrini bol dobrý žiak a niet divu, že si ho Fico obľúbil a dosadil ho azda do každej dôležitej funkcie v štáte. Momentálne ide karta Ficovi, ale to neznamená, že by Pellegrini zaostával. Čo sa týka preferencií, to sú len sezónne výkyvy. Dôležitejší je dlhodobý trend a ten praje Hlasu," vysvetľuje politológ Radoslav Štefančík. Pri spätnom pohľade Řádek usúdil, že hoci v čase Pellegriniho odtrhnutia sa od Smeru sa v strane nahromadilo politické napätie, budúca spolupráca vylúčená nie je. „Smer a Hlas budú priamo alebo v tichosti spolupracovať pri regionálnych a komunálnych voľbách. Ak na to bude príležitosť, strany budú spolupracovať na parlamentnej či vládnej úrovni. A možno s istým časovým odstupom budeme raz sledovať fúziu oboch strán," pokúsil sa o veštbu politológ.

Budúcu spoluprácu reálne vníma aj Štefančík. „Myslím, že ak to inak nepôjde, Pellegrini bude zostavovať vládu s Ficom. Obaja sú pragmatickí politici a nenechajú moc v rukách protivníkov tak, ako to svojho času urobili Matovič so Sulíkom," uzavrel.

Na stratégie najsilnejších opozičných hráčov si detailne posvietil politický stratég Michal Novota. „Hlas stavil na stratégiu slušnej opozície. Pellegrini vystupuje nekonfliktne a chce pôsobiť ako ten lepší premiér, ktorého si pamätáme. Najmä proti Matovičovi tento koncept celkom fungoval," zamyslel sa Novota. Naopak, Fico podľa stratéga vycítil v pandemickom chaose šancu na návrat. „Rétoricky pritvrdil tak, aby sa dostal do svojej prevádzkovej teploty z dávnych čias," vysvetľuje. „Časť bývalých voličov Smeru sa môže vrátiť a zrejme sa aj vracia. Je to ten starý dobrý Fico pri sile a pri chuti, ktorému kedysi boli verní," uzavrel.