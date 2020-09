Škrty sa dotknú aj vlajkových lodí, akými sú Slovenské národné divadlo (SND), Slovenská národná filharmónia aj Slovenská národná galéria. Hrôzostrašnú predpoveď vyslovil aj poverený generálny riaditeľ SND Peter Kováč. Podľa neho, ak by sa rozpočet znížil len o desať percent, divadlo by musela opustiť až tretina jeho zamestnancov.

SND je síce vlajková loď, ale potápa sa

Desivá situácia nastala aj pre prvú vlnu koronavírusu. Ako prízvukoval Kováč, po pandémii sa prvá scéna dostala do stavu, že ak by prišla o spomínaných 10 percent zo štátneho rozpočtu, bolo by to pre ňu likvidačné.

Už teraz totiž chýbajú divadlu 3 milióny eur, a to v prípade, ak by nehralo žiadne nové hry. Ak by SND chcelo do repertoáru zaradiť nové diela, deficit by sa navýšil na neuveriteľných 6 miliónov! Suma má pritom predstavovať nielen straty vyvolané pandémiou COVID-19, ale aj podfinacovanosťou inštitúcie.

Rozpočet nižší, nálady vyššie

Na minulý rok pritom dostalo divadlo viac ako 17 miliónov eur, no podľa výročnej správy len náklady na mzdy zamestnancov boli takmer 22 miliónov eur. Národnej scéne ukrojili z rozpočtu, mimo nízkej návštevnosti, aj zvýšené hygienické opatrenia. A hoci má divadlo až štyri scény, vo všetkých naraz nebude môcť hrať.

Za týchto podmienok je otvorenie 101. sezóny vysoko nerentabilné. K tomuto všetkému treba pripočítať aj fakt, že divadlo má len dočasné vedenie a stále sa čaká na vypísanie konkurzu na nového riaditeľa. Škrty z ministerstva financií tak robia obrovské vrásky na čele všetkým zamestnancom, ktorých je momentálne 893.

Čo na to umelci?

Veľké riziko si uvedomujú najmä tanečníci z baletu SND. Uvítali by preto otvorený dialóg a jasné pomenovanie situácie. Najmä to, či si majú hľadať iné zamestnanie. „Uvažujem o upratovaní v skorých ranných hodinách alebo neskorých večerných,“ prezradila možné riešenie výpadku príjmu baletka, ktorá nechce byť menovaná.

Andrej Szabo, Labutie jazero Zdroj: Peter Brenkus/Web SND

Podobne situáciu vnímajú aj v činohre SND. „Momentálne sa nachádzame v štádiu vyčkávania, pričom ministerstvo sa vyjadrilo, že viac budeme vedieť v októbri,“ vyjadrila sa pre našu redakciu herečka Zuzana Fialová. Situáciu vníma ako nepriaznivú aj herec František Kovár, ktorý zdôraznil, že divadlo stojí aj na ľuďoch, ktorých na scéne nevidieť. „Ak by došlo k takto zásadným škrtom a následným úsporným opatreniam, doplatili by na to predovšetkým zamestnanci a ich rodiny,“ zhodnotil Kovár. Uvedenú situáciu prirovnal k tomu, ako keď rodine vezmete teplo, vodu a elektrinu, no chcete, aby normálne fungovala. „Máme hrací plán, ale nikto netuší, ako sa bude situácia vyvíjať. Ekonomickým otázkam nerozumiem, a preto ich nebudem komentovať,“ vyjadril sa herec Alexander Bárta.

Vyhadzovať nechcú

Podľa dočasného šéfa Kováča je však prepúšťanie posledná možnosť a nechcú k nemu pristúpiť. Stále prebiehajúcie rokovanie s ministerstvom financií potvrdilo aj ministerstvo kultúry. Trvajú už mesiac. „Pokiaľ ide o SND, v mesiaci júli bola zriadená pracovná skupina na riešenie kritickej ekonomickej situácie SND. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia vecne príslušných sekcií ministerstva kultúry a zástupcovia SND na čele s povereným riaditeľom pánom Kováčom,“ vyjadrila sa hovorkyňa ministerstva kultúry Zuzana Viciaňová.

Herečka Zuzana Fialová na záver poznamenala, že zrejme stojíme v bode, keď sa jasne ukážu nielen priority vlády, ale aj slovenskej spoločnosti.

