Otec europoslanca a lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku (39) - publicista Martin M. Šimečka (65) vzbudil nedávno poriadny rozruch, keď v rámci diskusie Denníka N v Banskej Bystrici označil voličov strany Smer za „svine vo vnútri ľudských bytostí“. Výrok vyvolal búrlivé reakcie zo strany opozície. Mladý Šimečka preto mal čo robiť, aby slová svojho otca objasnil voličom.

Šimečka však nie je jediný, ktorému jeden z rodinných príslušníkov poriadne zavaril. Na politickej scéne nájdeme viacero takých prípadov, keď stránky bulváru zaplnili články o škandalóznom správaní či výrokoch členov rodiny známych politikov. Syn šéfa SASKY Richarda Sulíka – Filip (27) vyvolal pohoršenie, keď sa objavili informácie o jeho superbiznise, ktorý spustil na internete. Mladých ľudí „hecoval“ na splnenie rôznych šialených výziev, akým bolo natočenie porna, zjedenie výkalov zvierat či spláchnutie hlavy v záchode.



U saskárov sa o pikantný škandál postarala aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková (39). Jej manžel Daniel Bittó bol súťažiacim v reality šou VyVolení v roku 2006. Na povrch vtedy vyplávala aj jeho temná minulosť. Kedysi si totiž zarábal ako gigolo v Taliansku. Šokujúce je, že svoje služby neponúkal ženám, aj mužom.

Čo sa týka pikantností a prepierania špinavej bielizne, o tom by vedela najviac rozprávať expartnerka podnikateľa a predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (57) – Barbora Richterová. Tá rozprúdila hotovú vojnu s politikom a na dennej báze zásobuje sociálne siete informáciami z jeho súkromia nevyhýbajúc sa urážkam, osobným invektívam a vulgarizmom. Kollár tvrdí, že je to súčasť diskreditačnej kampane.

„V niektorých prípadoch nemôžeme za svojich rodinných príslušníkov, najmä keď ide o našich súrodencov alebo rodičov. Tak trochu môžeme za výchovu svojich detí a za to, ako sa správajú, pretože sme ich vychovávali odmalička. Určite preto treba rozlišovať o akých rodinných príslušníkov ide,“ myslí si politológ Radoslav Štefančík. „Ak niekto robí také hlúposti ako mladý pán Sulík, tak to môže staršiemu Sulíkovi určite uškodiť, pretože je zodpovedný za jeho výchovu a za to, ako sa dnes správa napriek tomu, že je už dospelý. Ale to, ako sa napríklad správa pani Richterová vo vzťahu k svojmu bývalému milencovi, môže byť úplne jedno, lebo tam neexistuje nejaký príbuzenský vzťah,“ doplnil ďalej Štefančík.

Odborník si však nemyslí, že by to výrazne ovplyvňovalo voličov. Výnimka podľa neho je, ak by sa nejaký rodinný príslušník zúčastnil na rozkrádačke, či mal otvorený korupčný škandál. „Ale pokiaľ je niekto gigolo vo svojej mladosti tak to je úplne irelevantné. Nakoniec možno pani Cigánikovej práve pán manžel poradil, aby si na billboarde dala dole nohavičky. To znamená, že jablko v tej rodine nepadlo ďaleko od stromu a ten životný štýl a hodnotový svet majú pravdepodobne obidvaja podobný,“ uviedol tiež Štefančík.

Jeho kolega politológ Tomáš Koziak si naopak myslí, že škandalózne správanie rodinných príslušníkov môže uškodiť danému politikovi. “Za príbuzných si nemôžeme. To, čo robia naši príbuzní, pokiaľ sú to ľudia plnoletí a trestne zodpovední, za to politici objektívne nemôžu a je to aj ťažké ovplyvniť. V každom prípade im to v ich politickej činnosti nemôže pomôcť skôr uškodiť,” hovorí Koziak.

Vulgárny slovník a hanlivé výroky preslávili bývalého predsedu Slovenskej národnej strany Jána Slotu (69), ktorý bol tiež dlhoročným primátorom Žiliny. Politické ambície však nechýbali ani jeho synovi – Pavlovi Slotovi (42). Ten sa pred rokmi po neúspešných voľbách do čela SNS rozhodol založiť si vlastnú politickú stranu. Tá ale príliš nezabodovala a syn neslávne známeho expolitika v politike neoslnil. “Ján Slota je synonymum niečoho zlého, arogantného a vulgárneho, takže ak sa chce mladý pán Slota v politike presadiť, tak by bolo ideálne zmeniť si priezvisko a možnože by vtedy urobil nejakú kariéru,” myslí si Štefančík. “Vzhľadom na to, že Slota starší priviedol SNS na pokraj záhuby, tak je úplne pochopiteľné, že to ľudia s ním spájajú. Na druhej strane, treba najskôr niečo ukázať a nie sa spoliehať len na svoje priezvisko,” podotkol tiež odborník.

Mohlo by vás zaujímať: