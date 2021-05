V parlamente bolo opäť poriadne rušno. Konkrétne na rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorého novou predsedníčkou sa stala Vladimíra Marcinková zo strany Za ľudí. Tá zažila podľa vlastných slov na ostatnom zasadnutí výboru nepríjemnú situáciu. Medzi pozvanými hosťami bol totiž okrem premiéra Eduarda Hegera aj europoslanec Miroslav Radačovský. Ten mal podľa Marcinkovej slov nemiestnu poznámku na jej adresu.

Na status Vladimíry Marcinkovej zareagoval aj samotný Radačovský. Poslankyňa mu vzápätí odpovedala. Zdroj: Facebook V.M.

Poslankyňa to potvrdila aj v statuse, ktorý po výbore zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti. "Na európskom výbore mal europoslanec Radačovský nemiestnú poznámku na moju adresu, pán premiér Eduard Heger sa ma džentlmensky zastal. Vážim si to," napísala Marcinková a k statusu pripojila aj fotografiu, ako si s Hegerom po rokovaní podáva ruku. Pod spomínaným statusom sa pochopiteľne strhla vášnivá debata, do ktorej sa však zapojil aj spomínaný Miroslav Radačovský.

Europoslanec Miroslav Radačovský sa podľa Marcinkovej nesprával slušne. Následne sa jej však ospravedlnil. Verejnosti je okrem iného dobre známy aj ako právny zástupca rodiny po zosnulom exprezidentovi PZ Milanovi Lučanskom. Zdroj: Ingrid Timková

Ten sa, aj na počudovanie samotnej Marcinkovej ospravedlnil, pokračoval však v pomerne vášnivej debate.