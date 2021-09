Čoraz v lepšej spoločnosti! Brunetka Michaela Galová (35) sa Slovákom vryla do pamäti videom k piesni Happy. Na Lomnickom štíte vtedy tancovala len v úsporných bikinách. To bol však len začiatok jej sľubnej kariéry. Za pár rokov toho stihla naozaj veľa!

Michaelu Galovú celé Slovensko spoznalo v roku 2014 ako tanečnicu v bikinách z Lomnického štítu. Jej sexi krivky vtedy obdivoval doslova celý svet. Po úspechu sa presťahovala z Popradu do hlavného mesta a začala sa objavovať medzi prominentmi. Menší šok medzi jej fanúšikmi prišiel v roku 2016, keď sa do médií dostali Galovej nahé fotky. Škandál brunetka ustála a horúce fotky komentovala celkom vlažne. Snímky podľa nej nemali byť zverejnené a šlo o zneužitie médiami.

Táto pikantná udalosť však jej kariéru neprekazila, krásku vraj dokonca inšpirovala. V roku 2015, ktorý popisuje ako „prelomový vo viacerých životných smeroch“, v sebe objavila umelecký talent. Venuje sa ezoterike, vytvára dizajnové doplnky a tvorí obrazy. Podľa jej slov majú schopnosť „pozitívne pôsobiť na svoje okolie a vnášať do prostredia svetlo“.

Kráska má však aj iný talent, a to pútať pozornosť známych mužov. Či je za tým jej umelecký talent alebo dokonalá postava, ťažko posúdiť. Ešte pred pár rokmi žiarila po boku bývalého ministra hospodárstva a automobilového pretekára Jirka Malchárka (55). Ich vzťah vyzeral vážny, keďže spolu chodili aj do spoločnosti. No namiesto svadby prišiel po roku rozchod. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ exministrovi prekážali horúce zábery Galovej zverejnené na internete. O mladej brunetke sa hovorilo aj pri rozvode známeho moderátora Marcela Forgáča (50). Informácie o tom, že ruky v tom môže mať tmavovlasá Michaela, priniesol týždenník Rytmus života. Galová však tieto informácie odmietla. „My sme len obyčajní priatelia. Mám ho rada ako humoristu, ako človeka. Ale žiadne bližšie vzťahy medzi sebou nemáme,“ uviedla. Aj Forgáč pre náš denník viackrát povedal, že za rozvodom nestála žiadna iná žena.

Pred pár týždňami fotograf týždenníka PLUS 7 DNÍ prichytil Galovú, ako si hrkúta s ministrom vnútra Romanom Mikulcom na balkóne svojho bytu. Obaja však akékoľvek bližšie puto popreli. Napriek zapieraniu sa obaja objavili na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF. Aj v tomto prípade sa Mikulec vyjadril, že prítomnosť Galovej vo VIP stane bola náhodná. „Momentálne v mojom živote nestojí po mojom boku žiaden muž, o to viac mám čas sa kreatívne realizovať a stále verím na pravú lásku,“ dodala brunetka.

