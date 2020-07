Matovič oznámil vznik Fondu vzájomnej pomoci 1. apríla, odvtedy na transparentný účet pribudlo vyše 666-tisíc eur. "Vzdávam sa celého môjho premiérskeho platu a budem ho odovzdávať do tohto fondu, kým boj s koronou nevyhráme,“ verejne vtedy vyhlásil premiér. Zdá sa však, že na svoj sľub veľmi rýchlo zabudol. Na transparentný účet totiž od jeho založenia pribudli len dve platby od Matovičovcov, obe z účtu jeho manželky Pavlíny. Prvá bola vo výške 1491,20 eur s poznámkou, že ide o prvú výplatu premiéra. Tá druhá bola vo výške 3000 eur s poznámkou: „Držíme palce, Matovičiatka.“ Obe pribudli v apríli. Snažili sme sa zistiť, prečo v napĺňaní sľubu Matovič nepokračuje, no odpoveď sme nedostali z Úradu vlády ani od samotného premiéra.

Za máj či jún od premiéra neprišla žiadna platba. Na fond vzájomnej pomoci však pravidelne prispievajú poslanci klubu OĽaNO, ktorí sa spoločne dohodli, že budú každý mesiac prispievať sumou 500 eur. K nim sa pridali aj niektorí poslanci Sme rodina. Dokopy sumou 2000 eur prispel aj šéf parlamentu Boris Kollár či sumou 3698,6 eur minister školstva Branislav Gröhling. Do fondu prispeli aj Remišová, Krajniak, Heger, Korčok po 1000 eur.

Prípravy na spustenie prerozdeľovania peňazí podľa Úradu vlády finišujú. Vláda zriadi špeciálny web, na ktorom sa budú môcť zaregistrovať žiadatelia o pomoc. Na projekte spolupracuje s organizáciou Ľudia ľuďom. „Práce na spustení portálu v spolupráci s Ľudia ľuďom finišujú, čoskoro bude spustená registrácia žiadateľov o dotáciu,“odkázali nám z Úradu vlády s tým, že verejnosť budú včas informovať.

Politológ Miroslav Řádek má na Matoviča jasný názor. Zdroj: PAVOL BARTONEK

Kým Igor Matovič o dôvode svojho rozhodnutia nedodržať sľub zaryto mlčí, politológ Miroslav Řádek to vidí jasne. „Očakávalo sa, že do fondu budú prispievať najmä vládni politici napríklad premiér, ministri a vládni poslanci. Mohli byť veľkorysejší v tom, že mohli vyzvať aj iných politikov, trebárs aj z opozície, aby prispeli. Je to jeden z ďalších, síce drobnejších, ale ďalších rukolapných dôkazov toho, že Igor Matovič nie je schopný napĺňať tie sľuby a predstavy, s ktorými išiel do vlády a s ktorými začal vládnuť. Je ešte kontrastnejšie, že okolie Igora Matoviča alebo jeho kolegovia jeho sľub dodržiavajú a on ako autor sľubu ho nedodržiava,“ povedal nám.

