Pomaly každý deň prichádzajú správy o plagiátorských diplomových prácach koaličných partnerov. Najnovšie bola za plagiát označená záverečná práca samotného premiéra Igora Matoviča. To už nenechalo chladnou ani prezidentku Zuzanu Čaputovú a rozhodla sa rázne konať!

Prezidentka Čaputová si myslí, že ide doposiaľ o najväčšiu hodnotovú križovatku, na ktorej vláda stojí. „Som sklamaná a smutná, že očakávania verejnosti, vrátane mojich vlastných, na vysoké štandardy uplatňovania politickej moci a vyvodzovanie politickej zodpovednosti, s ktorými bol spájaný nástup vlády Igora Matoviča, zostávajú zatiaľ nenaplnené,“ napísala prezidentka na sociálnej sieti.

„Podvádzanie neschvaľujem a nemôžem schvaľovať ani jeho zľahčovanie,“napísala Čaputová. Tvrdí tiež, že úlohou zvolených zástupcov je budovať dôveru ľudí v politiku a inštitúcie. A to v súlade so sľubom, že ju budú robiť inak, ako bolo zvykom v minulosti a že oni sami budú uplatňovať to, čo v minulosti žiadali od svojich oponentov.

Na záver svojho statusu poslala Čaputová koalícii jasnú výzvu: „V čase, keď pred Slovenskom stoja bezprecedentné výzvy v súvislosti s riešením dopadov krízy, je dôvera občanov k predstaviteľom vlády kľúčová a je nezodpovedné s ňou hazardovať.“

