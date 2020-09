O gigantickom balíku v objeme šesť miliárd eur sa má rozhodnúť do 15. októbra, kedy má Slovensko svoj plán zaslať eurokomisii. Čaputová po stretnutí s Hegerom priznala, že ani ona dokument nevidela: „Pri stretnutí sme vychádzali z verzie, ktorá bola v médiách.“ Prezidentka tiež povedala, že už v minulosti povedala premiérovi Igorovi Matovičovi (47), aby plán rozvoja prezentovali čo najskôr. Teraz tak urobila aj v prípade štátneho financmajstra.

„Pozvbudzovala som teraz aj ministra Hegera, aby plán zverejnili,“povedala Čaputová s tým, že dokument je podľa nej kvalitný. Prízvukovala pritom, že Slovensko by sa malo zamerať na ochranu klímy, vedu a výskum, vzdelávanie a sociálnu oblasť. Heger prisľúbil, že súpis plánov by mohli zverejniť do piatku. Podľa neho sú prioritami vzdelávanie, zdravotníctvo, zelené témy a digitalizácia. Zo sociálnej sféry spomenul budovanie kanalizácií v regiónoch, kde takúto - takmer - samozrejmosť 21. storočia ešte nemajú.

Z postupu kabinetu je však zhrozený šéf opozičného Smeru Robert Fico. „Pozeral som s nemým úžasom a videl som, že vláda nemá v rukách nič. Ešte do toho zaťahuje aj prezidentku. Prosím vládu, aby nedostávali prezidentku do nedôstojných situácií,“ tvrdil po vzhliadnutí brífingu Čaputovej a Hegera. Fico vyzval vládu, aby do 5. októbra plán predstavila, aby sa vedelo, čo predloží Európskej komisii. „Vláda Igora Matoviča reálne ohrozuje čerpanie 6 až 8 miliárd eur,“podotkol drsne Fico.

Vláda premiéra Igora Matoviča stále nepredstavila plán čerpania prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie. Zdroj: Dano Veselský

Politológ Radoslav Štefančík bol miernejší: „Buď plán rozvoja ešte nemajú hotový, alebo sú v ňom nejaké priority skôr na zvyšovanie preferencií, ako dlhodobý rozvoj a preto nechcú, aby to videla odborná verejnosť.“Podobný názor má aj ekonóm INESS Martin Vlachynský: „Keď majú politici peniaze, tak je ľahšie skolaudovať nejakú budovu, ako robiť reálne reformy,“povedal s dôvetkom, že v prvom rade treba brať ohľad na verejné financie a na reálny rast ekonomiky. „To, že niekde vytvoria kanalizácie, ešte neznamená ekonomický rast,“ dodal ekonóm.

Čo odporúčajú Ivan Mikloš a Brigita Schmögnerová?



Slovensko čaká jedno z historicky najdôležitejších rozhodnutí. Už o pár dní musí mať plán, ako investuje peniaze z Fondu obnovy Európskej únie. Bývalí ministri financií Ivan Mikloš (60) a Brigita Schmögnerová (72) svorne varujú pred tým, aby sme ich hlavne „neprejedli“.



Mikloš tvrdí, že zo šiestich miliárd, ktoré máme k dispozícii, by sme nemali nič minúť na spotrebu alebo na také investície, ktoré nebudú generovať v budúcnosti vysoký a udržateľný ekonomický rast. Zároveň s investíciami by sa podľa neho mali urobiť reformy: „V zdravotníctve nám nepomôže vybudovať nové moderné nemocnice, ak nezačne systém lepšie a efektívnejšie fungovať.“



Schmögnerová si myslí, že Slovensko by okrem zdravotníctva malo investovať do podpory lokálneho rozvoja, rozvoja nájomného bývania, či do zelenej ekonomiky. Spolu s tým vraj treba ale myslieť aj na daňové a rozpočtové opatrenia, pri ktorých opäť poukázala na životné prostredie: „Treba zaviesť uhlíkovú daň.“



V roku 2030 by po tak masívnej podpore od EÚ mohlo byť na Slovensku podľa nej oveľa lepšie: „V priaznivom prípade by sa medzera medzi nami a tzv. starými štátmi EÚ zmenšila. Mohlo by byť čistejšie, zdravšie, sociálnejšie a dúfam aj vzdelanejšie a kultúrnejšie.“ Mikloš si myslí, že pri priaznivom vývoji by sme v spomínanom období mohli mať zdravé a udržateľné verejné financie, lepšie podnikateľské prostredie, spravodlivé a rýchle súdy, kvalitné zdravotníctvo a vzdelanie.

