"Prúser ako delo"! Výlet do reštaurácie a bez rúška si doprial český minister zdravotníctva Roman Prymula. Iróniou je, že je to práve on, kto celému českému národu prízvukoval každý deň dôležitosť nosenia rúška. Žiaľ, jediným okamihom zničil všetko, na čom tak poctivo pracoval. Prymulu totiž fotografi Blesku načapali, ako vo štvrtok v noci vychádza z reštaurácie.

Na tom by nebolo nič zlé, keby Česko nebolo v lockdowne a všetky reštaurácie by nemali byť zavreté! Prymula porušil hneď niekoľko vlastných nariadení. Okrem návštevy v reštaurácii, nemal nasadené ani rúško - ani pri pobyte vonku a dokonca ani v momente, keď si sadal do vládnej limuzíny.

Roman Prymula Zdroj: Profimedia

Jeho nezodpovedné správanie vyvolalo búrlivú reakciu zo strany opozície, ale aj členov vlády: Na predmetných fotografiách totiž Prymula nebol sám, ale spoločnosť mu robil člen poslaneckej snemovne Jaroslav Faltýnek.

Kritika od kolegov

Zástupcovia naprieč politickým spektrom sa zhodujú, že "plukovník" by mal okamžite odstúpiť. Ostré slová prišli aj od vicepremiéra Jána Hamáčka (ČSSD) - Prymula podľa neho ukázal, že pohŕda ľuďmi. Podľa Hamáčkovho vyjadrenia na Facebooku pravidlá platia pre všetkých a Prymula a Faltýnek musia vysvetliť, čo robili "uprostred núdzového stavu v reštaurácii, ktorá má byť zatvorená".

Z tlačovej konferencie zástupcov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v historickej budove NR SR 20. marca 2015 v Bratislave. Na snímke predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jan Hamáček. FOTO TASR - Pavel Neubauer Zdroj: Pavel Neubauer

"Navyše, ignorovať rúška je absolútny výsmech občanom našej republiky, je to jednoznačne neospravedlniteľné zlyhanie," napísal Hamáček, podľa ktorého nie je možné, aby vládu a vládnu koalíciu reprezentovali ľudia, ktorí nerešpektujú vládne nariadenia. "Je to pohŕdanie voči tisícom ľudí v prvej línii, ktorí pracujú v boji proti pandémii a zachraňujú naše životy," uviedol.

Prymula týmto činom podľa Hamáčka prišiel o "všetku dôveryhodnosť ako hlavná tvár boja s pandémiou" a "nemôže pokračovať ako minister zdravotníctva ČR". Reštaurácie v ČR majú byť na základe nariadenia vlády od 14. októbra zatvorené a jedlo môžu vydávať len cez okienko, pripomínajú Novinky.cz.

Prymulovo odstúpenie žiadajú aj viacerí českí opoziční politici.

"Pán minister Prymula, ospravedlňte sa a okamžite odstúpte! Okamžite!"napísal na Facebooku šéf poslancov TOP 09 Miroslav Kalousek. Odstúpenie je podľa jeho slov jediný spôsob, ako môže Prymula verejnosť ešte presvedčiť, že svoje opatrenia myslí vážne.

Minister financií Miroslav Kalousek Zdroj: ČTK

Vít Rakušan zo strany STAN Prymulovo správanie prirovnal k správaniu prasiat v románe Georgea Orwella Zvieracia farma. "Všetci sú si rovní, niekto rovnejší,"napísal Rakušan na Twitteri. "Papaláši" podľa jeho vyjadrení nemôžu dobre viesť štát v čase krízy. "Nemajú na to nielen manažérsky, ale najmä morálne," napísal. Zdôraznil význam dôvery a Prymulu vyzval, aby odstúpil.

Rezignáciu českého ministra zdravotníctva takisto žiadala i predsedníčka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a senátor Pavel Fischer.

Ministra zdravotníctva vyzval k odstúpeniu aj premiér Andrej Babiš.

Český minister zdravotníctva Roman Prymula (ANO) oznámil, že končí vo vláde z dôvodu stredajšieho nočného stretnutia v pražskej reštaurácii. Prymulu o rezignáciu požiadal český premiér Andrej Babiš. Ak tak neurobí, premiér navrhne jeho odvolanie. Informoval o tom spravodajský server Novinky CZ.

Obhajoba ministra Prymulu

Minister zdravotníctva, ktorý vo funkcii končí sa bráni tým, že do reštaurácie išiel na pracovné rokovanie. Zároveň však odmietol uviesť s kým na rokovaní bol. Uviedol, že rozoberali práve opatrenia a rúško nemal len v dobe, keď prechádzal cez dvor reštaurácie.