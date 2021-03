Vládna koalícia sa rúti z jednej krízy do druhej. Včera to zavŕšila vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová (44), ktorá verejne vyzvala premiéra Igora Matoviča (47), ale aj Richarda Sulíka (53), aby odišli z vlády.

Demisia ministra zdravotníctva Marka Krajčího (46) krízu nezažehnala. Naopak, po ostrých vyjadreniach premiéra minister Sulík vyhlásil, že koaliční partneri sa ocitli opäť na bode nula. „Myslel som si, že dohoda je urobená avšetky strany ju chcú aj úprimne dodržiavať," konštatoval Sulík ešte vpiatok 12. marca.

Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo získať, koaliční lídri rokovali aj počas víkendu, až do štvrtej rána. Matovič vraj navrhol, že by sa na istý čas stal premiérom-nepremiérom. Bližšie neurčeným spôsobom sa mal stiahnuť do úzadia ačasť svojich kompetencií aúloh preniesť na inú osobu. Takýto stav by mohol trvať až päť mesiacov. „Kpodobnej situácii zatiaľ vhistórii republiky neprišlo. Vprípade neprítomnosti premiéra napríklad zdôvodu zdravotných komplikácií alebo aj krátkej dovolenky je možné, aby časť jeho kompetencií prevzal niektorý zpodpredsedov vlády. Ak je však Igor Matovič vústavnej funkcii ajeho zdravotný stav mu to umožňuje, potom sa prirodzene predpokladá, že bude riadne vykonávať svoje kompetencie," okomentoval návrh niekdajší ústavný sudca Eduard Bárány.

Podľa politológa Miroslava Řádeka je problémom koalície dodržiavanie politických dohôd. „Je úplne jedno, na čom sa lídri dohodnú, podstatné je, ako rýchlo dohody porušia. Osobitne to platí pre predsedu vlády," uzavrel.

Veronika Remišová však včera mnohých šokovala. „Vidím iba dve riešenia. Predčasné voľby, ktoré by spôsobili chaos, alebo odchod Sulíka aj Matoviča zvlády,“ povedala. „Obaja spravili veľké chyby, teraz sa však chystajú spraviť najväčšiu: Rozbiť vlastnú vládu, na čo by doplatilo celé Slovensko," vyhlásila.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si tiež myslí, že riešením vládnej krízy je buď dohoda medzi premiérom aministrom hospodárstva, alebo budú potrebné predčasné voľby.

Remišová pritom na začiatku krízy po bolu Sulíka horovala za rekonštrukciu vlády, spolu boli aj uprezidentky. Na otázku, prečo zmenila postoj, nám včera neodpovedala.

Politológ Miroslav Řádek naznačil, čo za tým môže byť. „Myslím si, že Veronike Remišovej praskli nervy. Sama nevidí žiadnu konštruktívnu možnosť vpokračovaní koalície, preto kritizuje oboch hlavných aktérov sporu. Zjej strany však tiež nie je konštruktívne, ak vynáša podobné vyhlásenia počas rokovaní spoza zatvorených dverí,” povedal.