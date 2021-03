Situácia na Slovensku je mimoriadne vážna: Prezidentka verí, že príde k sebareflexii vlády!

Situácia na Slovensku je mimoriadne vážna nielen pre pandemickú situáciu a je potrebné, aby vláda vyslala signál, že si to uvedomuje. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v pondelok. Sebareflexiu a mieru kritiky by mala byť podľa nej schopná vláda vyvodiť aj voči sebe.