Situácia s migrantmi je kritická. Na uzavretie hraníc nemáme personál, tvrdí Hamran

Slovensko-maďarskú hranicu nemožno hermeticky uzavrieť, polícia na to nemá personál ani technické zabezpečenie. Prinieslo by to aj vysoké náklady. V reakcii na politické vyjadrenia to v stredu vyhlásil policajný prezident Štefan Hamran.