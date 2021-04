Česko upodozrieva svetovú veľmoc z toho, že do výbuchu muničných skladov z roku 2014 vo Vrběticiach boli zapojení aj ruskí agenti. Česká republika po svojich zisteniach vyhostila z krajiny 18 ruských diplomatov. Na to reagovalo Rusko podobným krokom a vyhostili 20 zamestnancov ambasády Českej republiky v Moskve. Napätá situácia môže mať podľa odborníkov v prípade eskalácie konfliktu aj ekonomické následky pre Česko a jeho spojencov, medzi ktorých patrí aj Slovensko.

Naša krajina mala v minulosti tiež problém so zabezpečením muničných skladov, odkiaľ mizli zbrane. Teraz je to už vraj v našej krajine inak. „V uplynulom období boli prijaté organizačno-technické opatrenia na zvýšenie bezpečnosti muničných skladov používaných Ozbrojenými silami,“ povedala pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa Ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková s tým, že bližšie informácie nemôže poskytnúť. Po zaznamenaných strátach munície boli podľa hovorkyne vykonané aj hĺbkové kontroly skladovania munície a muničných elementov.

Pozrite si tlačovú konferenciu po zasadnutí Bezpečnostnej rady, na ktorej informuje Heger:

Napokon bolo z brífingu len krátke Hegerove vyhlásenie za prítomnosti ministra obrany Jaroslava Naďa a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. „Bezpečnostná rada Slovenskej republiky na dnešnom zasadnutí vyhodnotila aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Slovensku v nadväznosti na udalosti v Českej republike v súvislosti s výbuchom v roku 2014 a zisteniami českých vyšetrovacích orgánov. Zároveň prijala informáciu spravodajských služieb o aktuálnej činnosti cudzích spravodajských služieb. Spravodajské služby a bezpečnostné zložky Slovenskej republiky budú naďalej zabezpečovať ochranu záujmov Slovenska a samozrejme aj bezpečnosť občanov,“ povedal Heger.

