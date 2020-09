Konzílium odborníkov sa včera stretlo priamo na pôde ministerstva zdravotníctva. Matovič medzitým naznačil, že protiepidemiologické opatrenia by sa mali sprísňovať. Ako? To však nepovedal. Pripomenul však, že rozhodnutie majú v rukách aj samotní Slováci. „Budeme ich postupne zapínať. Musíme chrániť tých zodpovedných pred tými nezodpovednými,“uviedol Matovič na margo opatrení s dôvetkom, že „ak nebudeme zodpovední, sami sa o slobodu pripravíme“.

Poukázal pritom na potrebu dodržiavania už daných zásad a odporúčaní, ako je opatrnosť, umývanie si rúk, dodržiavanie odstupov a nosenie rúšok. „V boji proti korone to najslabšie ohnivko sú tí blázni, dovolím si povedať, ktorí hovoria, že COVID-19 je výmysel, to neexistuje, to je len nejaká chrípôčka, z ktorej sa nejako vykašleme, vykýchame a vyležíme.“

O tom, že situácia je naozaj vážna, svedčia aj rekordné prírastky z posledných dní, keď Slovensko už dvakrát prekonalo hranicu 300 nakazených a v karanténe sa ocitol aj samotný minister zdravotníctva Marek Krajčí (46). Na pracovnom stretnutí bol totiž v kontakte s pozitívnym na ochorenie COVID-19. „Musím zostať v izolácii a na piaty deň sa dať otestovať,“ vysvetlil stručne situáciu a zároveň priznal, že sa necíti úplne zdravo.

Opatrenia, na ktorých sa odborníci dohodli, by mali byť známe zrejme dnes. „Zverejnia ich, až keď budú definitívne, aby nedošlo k nejakým nezrovnalostiam,“povedal nám zdroj z okolia odborníkov. Vláda sa už dnes chystá rozhodovať aj o prípadnom zaradení Rakúska a Maďarska medzi rizikové krajiny. „Tlmočil som názor konzília odborníkov, že treba hranice zavrieť. Vláda si nechala čas do piatka, keď sa definitívne rozhodne. Situácia však nie je dobrá a neodporúča sa cestovať do týchto krajín,“ vyhlásil ešte v stredu Krajčí. Medzitým však Veľká Británia zaradila Slovensko medzi rizikové krajiny.

