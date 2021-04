"Tieto správy sú aj pre nás šokujúce. Podľa strany SaS by mala byť zvolaná Bezpečnostná rada SR," uviedol hovorca Ondrej Šprlák.

Český premiér Andrej Babiš a minister vnútra a zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu (17. 4.) večer oznámili, že Česká republika vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb.

Na opustenie ČR dostali 48 hodín. Vyhostenie má súvisieť s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého boli zrejme zapojení ruskí agenti.

Česká polícia po vystúpení Hamáčka a Babiša oznámila, že v súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach hľadá dvoch Rusov. Podľa zverejnených fotografií ide o tých istých mužov, ktorých Británia obvinila z pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok.

K cele kauze sa vyjadrujú už aj slovenskí politic, ktorí vyjadrujú odporu susednému Česku. „Pri mojej nedávnej návšteve Prahy som objasnil, že Česko je náš najbližší spojenec v EÚ a NATO. Slovensko bude stáť za Českom kedykoľvek to bude potrebné,“ napísal Heger na Twitteri.

On my recent visit to Prague I have made clear #Czechia is our closest ally in #EU & #NATO. 🇸🇰 will always stand by 🇨🇿 whenever it is neccessary. My full support goes to @AndrejBabis for the decision to expel 18 members of the Russian Embassy as a reaction to #Vrbetice incident.