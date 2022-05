Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš verí, že tzv. inflačná pomoc bude v stredu (11. 5.) predložená na rokovanie vlády. Tri koaličné strany sú v tomto prípade na jednej palube, SaS stále váha. Povedal to pred pondelkovým rokovaním koaličnej rady.

SaS je podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga jednoznačne za jednorazovú pomoc. Navrhujú, aby šla hneď na vládu. O ďalšej pomoci sa chce strana ešte rozprávať.

"Myslím si, že situácia je vážna a mali sme aj v minulosti vážne situácie a ustáli sme to. Myslím, že to ustojíme aj teraz," podotkol Šipoš. Zároveň podľa neho nie je možné, aby SaS pomoc vetovala.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský si tiež myslí, že niektoré veci nie je možné vetovať. Nie je to podľa neho ani v programovom vyhlásení vlády, ani v koaličnej zmluve. "Bavíme sa tu o tom, že chceme vybrať viac peňazí od stovky najziskovejších firiem na Slovensku a s týmto má pán Sulík problém," skonštatoval Pčolinský. Ak pomoc neprejde, koalícia má podľa neho veľký problém.

Koalícia mala v pondelok stretnutie k inflačnej pomoci. Iniciovala ho SaS, aby sa porozprávali o výhradách, informoval Gröhling. "Takýchto sporov sme už mali veľmi veľa a vždy sa vyriešili," podotkol. Podľa Gröhlinga sa spor okolo pomoci nemusí vyriešiť do stredy. Ak nie je na návrhu zhoda všetkých koaličných partnerov, na základe koaličnej zmluvy je možné návrh vetovať. V prípade, že by bolo veto odignorované, koalícia si musí sadnúť za jeden stôl a povedať si, ako bude pokračovať ďalej, vysvetlil Gröhling. Pripomenul, že návrhy o finančnej pomoci ešte pôjdu do parlamentu, kde je možnosť podať pozmeňujúce návrhy a upraviť niektoré veci.

Vicepremiérke a predsedníčke strany Za ľudí Veronike Remišovej prekáža, že pomoc sa rieši už tri mesiace. Verí, že na koaličnej rade si všetci uvedomujú naliehavosť inflačnej pomoci a konečne to bude schválené. Remišová tiež zachytila vyhrážky od SaS o údajnom odchode z koalície, ak pomoc prejde. "Bola by som rada, keby sme sa celá koalícia dohodli na normálnom postupe a každý spravil nejaké ústupky," poznamenala.