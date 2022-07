Michal Šipoš na začiatku relácie vysvetlil, že minister financií sa nedostavil z dôvodu, že "momentálne intezívne rokuje o zvýšení platov štátnych zamestnancov."

V relácii sa Šipoš zároveň vyjadril, že "toto nie je cesta, aby sa zameriavali na osobné spory."

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO ostro kritizoval SaS za vypovedanie koaličnej zmluvy a zopakoval, že výzvy na odvolávanie ministrov nominovaných hnutím OĽaNO sú neprijateľné.

"Toto, čo urobil Richard Sulík je stále o tom istom – lebo Matovič, lebo Matovič. Ak budú skúšať nejaké odvolania našich ministrov, tak takúto hru s nimi hrať nebudeme. Nevidíme dôvod, aby najväčšie hnutie donekonečna ustupovalo strane, ktorá získala šesť percent vo voľbách. Toto nie je fér hra. Mali by si to počas leta uvedomiť, že to nie je cesta pre Slovensko," povedal.

Cieľom strany Sloboda a Solidarita je podľa neho povaliť ďalšiu vládu. OĽaNO je však podľa jeho slov "stále otvorené rokovaniam."

„Alebo sa cez dovolenky trochu schladia a bude šanca dovládnuť, alebo povalia ďalšiu vládu. My takéto hry hrať nebudeme a nebudeme sa podieľať na povalení vlády. Vláda prešla ťažkými krízami, ale má výsledky. Dúfam, že si v SaS uvedomia, že je viac vecí, ktoré nás spájajú ako tých, ktoré nás rozdeľujú,“ dodal Šipoš.

SaS v stredu (6. 7.) vypovedala koaličnú zmluvu a žiada odchod Matoviča z vlády. Novú zmluvu očakáva do konca augusta. Ak nedôjde k naplneniu požiadaviek strany, jej ministri podajú demisiu.

OĽANO však už vopred komunikovalo, že nepristúpi na akékoľvek ultimatívne požiadavky strany SaS a Igor Matovič zostane ministrom financií. "Napriek tomu sa v SaS rozhodli položiť nereálne požiadavky na stôl," oznámilo OĽANO v stanoviska predsedníctva OĽaNO, ktoré TASR sprostredkoval mediálny tím hnutia.