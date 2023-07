Po Šimkovom odchode prevzal opraty nad riadením rezortu premiér Ľúdovít Ódor (47), ktorý návrh na odobratie ministrovho poverenia vysvetlil naštrbenou dôverou medzi Šimkom a vedením polície. Tú sa už totiž podľa premiérových slov nepodarilo obnoviť. Ódor pritom potvrdil, že hrozil odchod viac ako 20 príslušníkov z vedenia polície či inšpekcie.

Kollár o odchode Šimka: Vláda vyslala do spoločnosti "veľmi zlý signál"

Nečakane rýchle odvolanie člena úradníckej vlády vzbudilo široký mediálny záujem, pričom rozhodnutie predsedu vlády a prezidentky kritizovali aj expremiéri Mikuláš Dzurinda (68) a Robert Fico (58). Pochybnosti nad týmto krokom vyjadril i predseda Národnej rady Boris Kollár (57), podľa ktorého tým Ódorova vláda vyslala zlý „signál“ do spoločnosti. „Pamätáte si, keď bol veľmi krátky čas ministrom vnútra Tomáš Drucker? Tiež chcel urobiť určité zmeny, ale postavil sa mu policajný úradník – vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar – a dopadlo to tak, že odišiel Drucker. Teraz sa stalo presne to isté,“ zdôraznil Kollár.

Na snímke publicista Juraj Hrabko Zdroj: Michal Svítok

Publicista Juraj Hrabko však v rozhovore pre TASR poukázal aj na otázku „ústavnej čistoty“ Šimkovho odchodu. Podľa neho totiž ústava priamo nedefinuje procedúru odobratia poverenia individuálnemu členovi dočasnej vlády, ktorá funguje bez dôvery parlamentu. To tak vytvára priestor na to, aby exminister vnútra Šimko podal vo veci svojho odvolania sťažnosť na Ústavný súd. Takéto rozhodnutie by podľa Hrabka určilo postup, ako by mohli v obdobných prípadoch postupovať v budúcnosti.

Bývalý ústavný sudca Ladislav Orosz vysvetľuje, že odňatie poverenia členovi vlády, ktorej nebola vyslovená dôvera, ústava výslovne neupravuje. "Odňatie poverenia ministrovi Šimkovi možno porovnať s odnímaním poverenia viacerým členom vlády Eduarda Hegera, teda vlády, ktorej Národná rada vyslovila nedôveru. Na tomto základe možno konštatovať, že sa v našej ústavno-politickej praxi začína formovať ústavná zvyklosť, ktorá z môjho pohľadu zodpovedá zmyslu a duchu ústavy,“ ozrejmil Orosz.

Ladislav Orosz Zdroj: Jakub Kotian

Myslí si preto, že postup prezidentky pri odvolaní poverenia ministrovi Šimkovi bol z ústavného hľadiska "akceptovateľný." Bývalý sudca Ústavného súdu dodáva, že hoci by Šimko ústavnú sťažnosť podať mohol, úspech by pravdepodobne nedosiahol. „Na druhej strane by možno bolo vhodné, aby Ústavný súd na základe sťažnosti Šimka vo svojom rozhodnutí objasnil tento problém formou záväzného výkladu ústavy,“ uzavrel.

