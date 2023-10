Michal Šimečka, predseda strany Progresívne Slovensko, oznámil, že by bol ochotný v záujme vytvorenia štvorkoalície vzdať sa premiérskeho kresla v prospech Petra Pellegriniho.

Predseda PS na svojej sociálnej sieti ocenil rozhodnutie predsedníctva KDH odmietnuť koalíciu so stranou Smer-SD a potvrdiť ochotu ďalej rokovať o štvorkoalícii. "Je to dôležitý impulz do ďalších rokovaní," dodal.

"Zároveň chcem potvrdiť, že v záujme vytvorenia štvorkoalície som pripravený vzdať sa postu predsedu vlády v prospech Petra Pellegriniho, pričom PS bude trvať na obsadení postu ministra vnútra," uviedol Šimečka.

Šimečka tiež pripomenul, že PS je "skutočne pripravené zabojovať o to, aby nám tu nevládol Robert Fico a aby Slovensko bolo demokratickou a proeurópskou krajinou, kde je garantovaný právny štát."