Michal Šimečka (37) má za sebou rušné týždne. V polovici januára sa stal historicky prvým Slovákom, ktorého zvolili do funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu a člen Progresívneho Slovenska prehovoril pre denník Plus JEDEN DEŇ o tom, ako nová funkcia zmenila jeho život a prečo neodcestoval do Bruselu.