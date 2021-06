Počas dnešnej schôdze Národnej rady väčšina koaličných poslancov, najmä zo strán Sme rodina a OĽaNO, ale aj opozičná ĽSNS odsúhlasili odmietavé uznesenie k správe Európskeho parlamentu na ochranu sexuálneho a reprodukčného zdravia žien.

"Táto správa upozorňuje napríklad na význam rodovej rovnosti, na odstránenie rodovo podmieneného násilia, dostupnosť kvalitného sexuálneho vzdelávania a bezpečnej antikoncepcie alebo na právo žien rozhodnúť sa o umelom prerušení tehotenstva v súlade s medzinárodnými štandardmi ľudských práv," píše na sociálnej sieti Progresívne Slovensko (PS).

Proti uzneseniu poslankyne Anny Záborskej, ktorá dlhodobo rieši aj tému interrupcií a sprísnenia ich podmienok, osobne vystúpili aj europoslanci Michal Šimečka (PS) a Martin Hojsík (PS). "Dnešné hlasovanie ukazuje, že väčšia časť parlamentu – aj ultrakonzervatívni poslanci, aj fašistickí poslanci – absolútne nerozumie, ako funguje Európska únia, keď poslanci hovoria, že Európsky parlament (EP) prijatím tejto správy prekračuje svoje kompetencie. To je skutočne absurdné," hovorí pre Plus JEDEN DEŇ europoslanec Šimečka. Podľa jeho slov EP nič nediktuje, naopak, v správe vyslovene hovorí, že pokiaľ ide o práva a kompetencie, je to vyslovene na každom členskom štáte. "Iba ich nabáda, aby sme robili viac na pomoc ženám aj v reprodukčných právach, ale aj vo veciach ako ochrana v pôrodniciach a nemocniciach, zlepšovanie podmienok žien. Takže kompetencie neprekračuje, lebo správa k ničomu nezaväzuje," dodáva.

Správu máme podľa neho chápať ako odporúčanie, nie ako niečo, podľa čoho sa budú meniť zákony. "Ja by som bol radšej, keby si slovenský parlament sadol a správu prečítal a začal rozmýšľať, ako by ženám pomohol," dodáva s tým, že po pandémii stúpol aj nárast domáceho násilia. Hovorí, že v EP bude za správu hlasovať, tak ako drvivá väčšina europoslancov. "Za práva žien by sme sa mali postaviť. A je hanba, že slovenský parlament to tak nevidí," uzavrel pre náš denník.

Z prítomných 117 poslancov hlasovalo dokopy 113. Za bolo 74 a proti len 8, ostatní sa zdržali hlasovania. Medzi nimi bol aj Andrej Stančík, ktorý sa sám označuje za liberálnejšieho poslanca OĽaNO a o téme interrupcií a práv LGBT+ komunít hovorí dlhšie. "Nerobil by som z toho veľkú vedu," hovorí na otázku, prečo poslanci hlasovali proti.