Pred voľbami mala SaS záujem o rezort pôdohospodárstva a vaše meno sa spomínalo na ministerskú funkciu. Rezort sa SaS získať nepodarilo. Ako hodnotíte riadenie rezortu pod taktovkou OĽaNO a ministra Jána Mičovského?

SaS prežívala pred voľbami silné vnútrostranícke turbulencie, takže volebný výsledok až tak neprekvapil. Samozrejme očakávania boli vyššie a ambíciou bolo získať aj ministerstvo pôdohospodárstva. Analytici vyhodnotili náš program pre pôdohospodárstvo ako bezkonkurenčne najlepší. Ministerstvo sme nezískali, volebný výsledok bol 6,7 %, musíme sa na to pozerať reálne.

Čo pán minister Mičovský, riadi rezort dobre?

Akokoľvek si môžem myslieť, že to robí minister Mičovský dobre alebo zle... samozrejme, vždy si budem myslieť, že by som to robila lepšie. Mala som svoje predstavy. Vedela som, čo by som robila od prvého dňa a aké kroky by som podnikala. Nikto z nás však nepredpokladal, že deň po voľbách nás prekvapí koronakríza. Takže to, čo sa tu za pol roka udialo, by zasiahlo ministra z ktorejkoľvek strany.

V programovom vyhlásení vlády ste si stanovili cieľ zvýšiť potravinovú sebestačnosť. Na pultoch máme nízky podiel slovenských potravín. Vedeli by ich však naši farmári a potravinári vypestovať a vyrobiť viac?

V potravinovej sebestačnosti sa pohybujeme na úrovni 40 percent. Závisí to od komodity. V produkcii hydinového mäsa a vajec sme približne na úrovni 100 %, teda takmer sebestační, ale pokiaľ ide napríklad o vodnú hydinu, sme na katastrofálnej úrovni 5-10%. Bravčové mäso, alebo ovocie a zeleninu mierneho pásma produkujeme na úrovni 40 percent. Potravinárske kapacity nemáme využité dostatočne, napríklad kapacity na výrobu mlieka sú využité len na necelých 32 percent a na kyslomliečne výrobky na necelých 31 percent. Dôvodom môže byť výrazné zaostávanie v technologickom vybavení, preto naše potraviny nie sú cenovo konkurencieschopné ani dostatočne inovatívne. V konečnom dôsledku to predstavuje výrazné cenové zvýšenie a zaostávanie za najnovšími trendmi.

Jarmila Halgašová v rozhovore otvorene o potravinovom priemysle. Zdroj: facebook/ Jarmila Halgašová

Predpokladám, že to chce peniaze. Vedeli by sme to dobehnúť?

Potravinársky priemysel je dlhodobo finančne poddimenzovaný. Úpadok po roku 1989 je kontinuálny a žiadna vláda nedocenila význam potravinárskeho priemyslu. Samozrejme, že potrebuje financie. Stačí si zobrať príklad ako to robia vlády okolitých členských štátov EÚ. Teraz máme šancu dobre nastaviť spoločnú poľnohospodársku politiku, strategický plán, ako aj pripravovanú koncepciu rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva pre nasledujúce obdobie tak, aby sa tam konečne našiel aj potravinársky priemysel.

Na jednej strane hovoríme o nízkom podiele domácich potravín, no sú komodity, ktoré nekončia na domácom ale zahraničných trhoch. Prečo?

Dôvody sú rôzne. Sme v trhovom prostredí, takže každý producent sa snaží svoje výrobky predať čo najlepšie. Ak dokáže slovenský výrobca potravín zaplatiť surovinu, tak každý poľnohospodár mu ju predá radšej ako zahraničnému. Napríklad hovädzí mäsový dobytok predávame do Turecka a Chorvátska len preto, že za neho naši chovatelia dostanú viac peňazí, čo by slovenský výrobca potravín nedokázal zaplatiť.

Ako to, že Chorvát áno a Slovák nie?

Dôvodom je, že dotácie nie sú dobre prerozdelené. Chovatelia hovädzieho mäsového dobytka dostávajú výrazne nižšie dotácie. Je to približne 50 eur na kus. V okolitých členských štátoch dostávajú na kus 200 až 300 eur. Odzrkadľuje sa to v cene za kilogram váhy pri predaji. Slovenská vláda dlhodobo podceňuje poľnohospodársky a potravinársky sektor. Keď nedá dotáciu slovenskému chovateľovi hovädzieho dobytka, tak mäso je drahšie. A ak naviac nedá dotáciu slovenskému spracovateľovi potravín ani na technológie a na iné sociálne dávky, že nedokáže zabezpečiť lacnú sezónnu pracovnú silu tým, že neodpustí dane a odvody, tak spracovateľ nedokáže kúpiť drahé mäso.

