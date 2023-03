Na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) vládne nátlak, vyhrážky, šikana, bossing a korupcia. Uviedli to predstavitelia opozičných strán Smer-SD a Hlas-SD. Obe strany chcú v tejto veci podať podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR.

Podľa predsedu Smeru-SSD Roberta Fica je Slovenský pozemkový fond domom hrôzy, kde sú sústredené všetky nekalé praktiky. Na SPF vládne politická korupcia, zamestnávajú sa desiatky rôznych ľudí, ktorí sú napojení na stranu OĽaNO a dostávajú na dohodu podstatne väčšie odmeny ako ľudia v pracovnom pomere, tvrdí šéf Smeru.

„Už mesiace máme k dispozícii rôzne listy, jednak vedúcej predstaviteľky odborov Slovenského pozemkového fondu, ďalších zamestnancov, ktorí sú tejto inštitúcii zamestnaní. Viacero zamestnancov odišlo z SPF, väčšinou odborníci, ktorí tu pracovali dlhé roky, ktorí odišli pod rôznymi vyhrážkami, šikanovaním," priblížil podpredseda Smeru-SD Richard Takáč. "Generálny riaditeľ Ján Marosz je totálne neodborný, neprofesionálny, je to amatér, ktorý používa len metódy vyhrážania, bossingu, šikany na zamestnancov, ktorých tlačí do rôznych nekalých praktík,“ kritizoval ďalej.

Poslanec Smeru prezentoval aj fotku, na ktorej vidno dvere, ktoré mal vyvaliť generálny riaditeľ SPF. „Generálny riaditeľ Marosz jednému zamestnancovi, ktorého tlačil do nekalých a protizákonných rozhodnutí, a ktorý to odmietol, v totálnom nasadení mu pri odchode vyvalil dvere. To, čo zažívajú zamestnanci pod vedením Marosza je niečo nepredstaviteľné," šokoval informáciou Takáč. FOTKU VYVALENÝCH DVERÍ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Poslanec Smeru ukázal list zamestnancov z Martina, kde Marosz chce zrušiť regionálny odbor a chce ho posunúť do Žiliny, nakoľko je tam predsedníčka VÚC Erika Jurinová. Pritom v Martine má SPF vlastnú budovu, v Žiline však budovou nedisponuje. Podľa Takáča generálny riaditeľ Marosz začal praktiky, ktoré nemajú nič spoločné s transparentnosťou a slušnosťou. "Už v minulosti SPF začal zefektívňovať svoje konania v tom, že bral kompetencie riaditeľom regionálnych odborov a samotnému riaditeľovi a tieto postupne presúvala na Radu SPF, ktorá je zložená z nominantov vlády a koaličných aj opozičných poslancov, aby bola zabezpečená vyvážená kontrola. No Marosz si tieto všetky kompetencie sťahuje sám pre seba," vysvetľoval Takáč.

„Slovenský pozemkový fond vždy vydával súhlasné stanoviská v rámci územného a stavebného konania. Terajší generálny riaditeľ zastavil vydávanie územných a stavebných konaní, ale vydáva výnimky. Mladá rodina, keď si chce ísť postaviť rodinný dom a má pozemok, na ktorom chce stavať, chce si vybaviť územné stavebné povolenie, chce si vybaviť hypotekárny úver, ale tri, štyri metre pozemku, ktoré sú vo vlastníctve štátu sa nachádzajú na tomto pozemku, oni nedostanú súhlasné stanovisko do územného a stavebného konania, ale pán generálny Marosz vydáva výnimky z týchto konaní, ale tieto výnimky vydáva developerom,“ povedal Takáč.

VIDEO: Richard Takáč (Smer-SD): Marosz zamestnáva nominantov OĽaNO za neskutočné finančné odmeny:

Ako príklad uviedol výstavbu motorestu alebo obchodného centra, čiže bežní ľudia, ale aj samosprávy sa nevedia dostať k súhlasným stanoviskám. "Generálny riaditeľ Marosz sa správa totálne korupčne a uzurpuje si neobmedzenú moc," povedal Takáč. Taktiež ozrejmil, že sa budú predávať pozemky len do určitej výmery, potom sa vydávajú výnimky, čo predstavuje ďalšie korupčné správanie.

„Marosz dostal od Igora Matoviča vyčlenených 12 miliónov eur na to, aby nejakým spôsobom znížil spisovú zápchu, ktorá sa nachádza na SPF. Týchto 12 miliónov používa na to, aby si platil svojich nominantov OĽaNO po celom Slovensku, o ktorých nevieme, čo robia, ako robia a za čo dostávajú peniaze,“ povedal Takáč. Ako priblížil, za predchádzajúcich vedení v priemere asi 4-5 dohodárov robilo na SPF. Momentálne je zamestnaných v priemere vyše 100 dohodárov, ktorí sú väčšinou nominanti a tzv. čierne duše OĽaNO.

"Zatiaľ, čo zamestnanec SPF, ktorý tu pracuje 20 rokov, má priemerný hodinový zárobok 9,36 eur. Spomínané čierne duše majú hodinovú sadzbu v troj-, štvor-, dokonca desaťnásobnej výške. Bonus je spriaznenec Igora Matoviča, ktorý dostáva 67 eur na hodinu alebo 60 eur na hodinu má pani, ktorá pracuje na župe Žilinského kraja," uviedol Takáč.

