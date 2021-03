Už čoskoro by mal súčasného predsedu vlády Igora Matoviča (47) vo funkcii nahradiť jeho stranícky kolega a doterajší minister financií Eduard Heger (44). V reakcii na udalosti posledných dní uverejnil svoje vlastné proroctvo z roku 2018 niekdajší predseda parlamentu a šéf národniarov Andrej Danko (46).

Andrej Danko v nedeľu (28. februára) poriadne prekvapil, keď na sociálnych sieťach zverejnil vlastné proroctvo spred troch rokov. „Moje proroctvo 2018. Dnes už to je skoro reálne, Kollár predseda NR SR, Matovič minister financií. Boh nás ochraňuj, ak sa to postupne bude plniť ďalej. Ešte je niekomu do smiechu," napísal. Proroctvo si môžete pozrieť v priloženom videu.

Prezidentka Zuzana Čaputová (47) prijme ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) v pondelok o 16.30 h. Ten má nahradiť vo funkcii predsedu vlády Igora Matoviča. Heger získal podporu koaličných partnerov.

V nedeľu (28. 3.) avizoval, že keď túto podporu bude mať, požiada o stretnutie prezidentku. „Pri ďalších krokoch prezidentka dodrží ústavou stanovený postup týkajúci sa zloženia a vymenovania novej vlády," reagoval hovorca Čaputovej Martin Strižinec na otázku, či prezidentka súhlasí, aby bol Heger na čele kabinetu a či by menovala jeho vládu.

Matovič v nedeľu informoval, že sa má pre vyriešenie koaličnej krízy na poste premiéra vymeniť s ministrom financií Hegerom. Ustúpil aj od požiadaviek voči partnerom. Matovič má po novom šéfovať rezortu financií. Hegera ako nového designovaného premiéra prijala okrem OĽaNO a Sme rodina aj strana Za ľudí. Strana SaS oznámila, že Hegerovu ponuku prijíma a je pripravená vrátiť sa do vlády.