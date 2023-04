Zamestnankyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Zuzana Prípadová má chrániť deti pred nástrahami internetu, no ona sama vešia na sociálnu sieť videá, na ktorých hazarduje so životom! Prípadová sa totiž venuje extrémne nebezpečným aktivitám. Treba jej uznať, že postavu má hodnú na krásne fotky, ale v takto nebezpečnom prostredí?

Extrémny omyl? Zuzana Prípadová, ktorá pred pár dňami oficiálne predstavovala za ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny projekt ochrany detí pred nástrahami na internete, stojí sama za zmienku. To, čo štátna manažérka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch predvádza, je totiž o všetkom inom, len nie o bezpečí detí na internete. So svojím priateľom vyhľadáva na pohľad síce ohromne akčné a cool aktivity, v reáli však ide o poriadny hazard so zdravím a životom. Jej priateľ všetko sníma kamerou pripevnenou na hlave, fotky a videá vešajú na internet. A aby toho nebolo málo, ich slovník je plný vulgarizmov a oplzlostí.

Pokuta ich neodradí

Krátke videá sa začínajú prevažne rovnako: preskočením plota. Takto sa Zuzana Prípadová a jej priateľ dostali napríklad do areálu Tatravagónky v Poprade. Po svižnom zdolaní železného oplotenia sa ocitli na cudzom pozemku, kde ich lákal 120-metrový komín. Hneď sa pustili liezť nahor.

„Máme spoločnosť, SBS… Koľko máme hotovosti?“ počuť zadychčanú Prípadovú, ktorá si zjavne uvedomuje, že pokuta ich neminie. „Nie veľa,“ odpovedá jej priateľ.



Napriek tomu dvojica vyliezla až navrch komína, veď to bol dôvod, pre ktorý prišli a riskujú. Tam sa prešli po železnej obrube komína, akoby boli v parku. Stačil jeden chybný krok a stala by sa tragédia. A čo nasledovalo? Prípadová si dala dole nohavice a priateľ ju odfotil v bikinách.



Dole ich už čakali nielen esbéeskári, ale aj policajti.

„To je akože váš pozemok, váš komín?“ spýtal sa policajt vo videu.

„Však ja viem, že sme porušili zákon, mne je to jasné,“ reagoval Prípadovej priateľ.



Policajná hovorkyňa Jana Ligdayová potvrdila, že túto udalosť vlani v júli riešila policajná hliadka z Popradu: „Na mieste boli stotožnené dve osoby, ktorým bola za protiprávne konanie v zmysle zákona o priestupkoch uložená bloková pokuta zaplatená na mieste.“

V bikinách

Na tisíc spôsobov. Stiahnuté nohavice, vyhrnutá sukňa a fotka v bikinách musí byť. Aj vo francúzskom Notre Dame. Zdroj: instagram

Štátom platená Prípadová bezpochyby miluje adrenalín a lezenie. Nebezpečné aktivity robí vo dvojici so svojím priateľom, prípadne s ďalšími ľuďmi. Jej Insta­gram je plný fotiek, na ktorých vidno, ako bez bezpečnostného istenia lozí napríklad po konštrukcii vysokého mosta alebo sa šplhá na vrchol žeriava, aby potom prešla na koniec ramena. V obrovskej výške predvádza rôzne pózy alebo sedí so spustenými nohami na miestach, kde sa človeku bežne krúti hlava. Pri pohľade na jej tenisky nejeden divák zamrzne, či sa, nedajbože, nešmykne a nezletí dole…



Fotky z akcií, ako s priateľom alebo partiou behajú po strechách vlakových vozňov, sú plné adrenalínu. Mnohé svedčia o nebezpečnom hazardovaní s vlastným životom. Zrejme by bolo v poriadku, ak by fotografie a videá zverejňovala filmová kaskadérka, ale žena, ktorá má na starosti bezpečnosť detí na internete?! Asi sa zhodneme, že ide o extrémny opak toho, čo je v jej náplni práce.



Po našich otázkach reagovala tak, že si dala profil na sociálnych sieťach do súkromného režimu. Videá sú na internete však naďalej. Priateľov Instagram je doslova plný jej zadku v bikinách, najčastejšie fotený v extrémnom prostredí, ako sú výšky či koľajnice metra.

Pohľad zhora. Nemecký Frankfurt ako na dlani. Zdroj: instagram Z.P.

Maďarskí záchranári v akcii

„Počujem majáčiky… Tu idú všetci hasiči z Budapešti, sa mi tak zdá,“ hovorí v ďalšom z videí na internetovej stránke YouTube mladý muž lezúci po vysokom červenom žeriave v maďarskej Budapešti. Vo výške vyše sto metrov spúšťa bez istenia nohy len tak nadol. Pod sebou má riadnu priepasť.



„Teraz, keď niekto vylúpi banku, tak nebude mať kto prísť. Ďalší hasiči - chápeš?... Oni došli originál s plošinou, jak im je*e,“ posmešne komentuje dianie mužský hlas. „Poď rýchlo dole,“ ozve sa ďalší.



V zábere vidieť na žeriave aj dlhovlasú brunetu. Mužská ruka ju tľapne po zadku. „Ahá, si mysleli, že ty skočíš,“ odvetí bruneta jednému z mužov. Je to Zuzana Prípadová.



Video s názvom Tridsať hasičov, štyria policajti a dvaja psychológovia sa končí tým, že partia musí opustiť pozemok. Výsledok? Správanie partie si vyžiadalo obrovský zásah zložiek, ktoré prišli zachraňovať ľudský život.

Na Lomnickom štíte Zdroj: instagram Z. P.

Metro surfing

To nie je všetko. Na Instagrame má Prípadová fotky aj z nebezpečného preliezania vlakových vagónov. Stojí na nich so sprejom v ruke a vypúšťa pôsobivý farebný dym. Zábery sú ako vystrihnuté z Jamesa Bonda. Filmový hrdina často behá a skáče po idúcom vlaku, pričom tesne pred mostom musí uhnúť, aby prežil. Šokujúce je, že podobnými akciami sa pýši štátna poradkyňa pre deti.



Na získanie ďalších ohromujúcich záberov navštívila s partiou aj nemecký Berlín. Zdesení cestujúci na staniciach metra sa v záberoch pozerajú nahor. Neveria vlastným očiam, keď po vagónoch brzdiaceho metra vidia pobehovať niekoľko mužov v tmavom oblečení a ženu. V stanici, keď metro brzdí, zoskakujú z vagónov a rýchlo sa rozutekajú pomedzi šokovaných ľudí.

Bude fajčiť c*ciny?

Podobná situácia sa stala aj vo viedenskom metre. Tam partia začína strčená medzi dvomi vozňami a keď sa spoj pohne, začnú liezť nahor. „Ideme sa voziť na strechách metra. Je za to pokuta deaťtisíc eur,“ hovorí Peter. Zuzana priateľa dopĺňa, že ak dostane pokutu, zaplatí on.



„Keď ju dostaneš, tak ťa predáme na biele mäso a keďže ideme robiť veľké hlúposti, tak ťa môžeme vlastne rovno predať. Môžete do komentárov napísať, za koľko ju kúpite, vyvolávacia cena je tisíc eur,“ hovorí Peter a Zuzana reaguje vztýčeným prostredníkom. Je to vskutku veľmi edukatívne…



„Dúfam, že vyzbierate tú desinu, lebo keď nie, bude musieť ísť dávať svoju riť starým dedkom do Rakúska a fajčiť im ich ci*iny,“ vraví Peter a kamera sníma zadok idúcej Zuzany Prípadovej.



Zuzana vo videu priznáva, že je nervózna, no jedným dychom dodáva: „Je to vraj lepšie ako sex, idem to vyskúšať.“

Cestujúcim, ktorí nechápavo pozerajú, ako naskočili zvonku na posledný vozeň metra, ukazujú hanlivé gestá.

na vozňoch Zdroj: instagram

Železnice: je to riskantné a protizákonné

Keďže má Prípadová na sociálnej sieti fotky nielen z metra, ale aj z vlaku, zaujímalo nás, či podobné prípady zaznamenali aj naše železnice. „Železnice SR na Slovensku podobné trendy neevidujú,“ uviedla hovorkyňa železníc Ria Feik Achbergerová po pozretí fotiek, ktoré sme jej z jázd štátnej poradkyne poslali. Feik Achbergerová však upozorňuje, že ide o mimoriadne riskantný spôsob prepravy. „Je, samozrejme, protizákonný,“ doplnila v stanovisku.



Kohokoľvek pred podobnými nápadmi varuje: „Pri prevádzkovaní tejto aktivity môže prísť k pošmyknutiu, zachyteniu o porast, ktorý sa nachádza v blízkosti trate, či pádu pod vlak s fatálnymi následkami.“



Zároveň vyzýva ľudí, ak by nebodaj niečo podobné na trati registrovali, aby okamžite kontaktovali políciu.

Nechápe problém

Zuzana Prípadová zrejme nechápe, že svojím správaním nie je vhodným príkladom pre deti. „Na fotografiách nie je žiadny súvis s ohrozením dieťaťa ani násilím na deťoch a netýka sa žiadnej mojej pracovnej agendy, ktorú vykonávam,“ uviedla vo svojom stanovisku. Fotky na sociálnej sieti sú vraj výsledkom profesionálneho fotenia a na iné profily, kde je zverejnený jej zadok, údajne nemá dosah.



Tak ako iní ľudia v súkromnom živote sa podľa svojich slov zaujíma o mnohé ďalšie aktivity ako športové lezenie, fitnes a beh, ktorými sa prezentuje aj prostredníctvom sociálnych sietí. „Je to však pre mňa osobné ponaučenie, ako možno využívať a zneužívať priestor na internete v osobný neprospech,“ uviedla Prípadová.

Krajniak nemal potuchy

Zuzana Prípadová pózuje na konštrukcii vo výške, odkiaľ by mnohá pohľad nadol nezvládli bez straty statiky. Zdroj: instagram

„Ministerstvo nemalo túto informáciu, keďže nesleduje a nekontroluje súkromné profily zamestnancov na sociálnych sieťach. Podotýkame, že formu prezentácie, akú prejavuje na svojom súkromnom profile, akceptujeme. Fotografie z iného ako jej profilu berieme na vedomie,“ skonštatoval vo svojej odpovedi rezort ministra Milana Krajniaka.

Čo na to hovorí psychologička, a aký vplyv môže mať Prípadovej prezentácia na deti, nájdete na druhej strane.