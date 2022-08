Modelka a bývalá Miss Slovensko Magdaléna Šebestová patrí medzi najkrajšie a najžiadanejšie Slovenky už niekoľko rokov. Jej kúzlu a kráse podľahol nejeden muž, okrem iného aj futbalisti Filip Šebo či Ján Ďurica, s ktorým má dokonca dcérku Ninu.

Začiatkom roka prichytil modelku fotograf denníka Plus JEDEN DEŇ na spoločnej lyžovačke na Donovaloch so známym politikom OĽANO Györgyom Gyimesim. Odvtedy pravidelne zverejňovali spoločné zamilované fotografie na sociálnej sieti. O tom, že to myslia spolu naozaj vážne, svedčil aj fakt, že jeden druhému predstavili aj svoje deti. Práve preto mnohých prekvapilo, keď dvojica si nečakane dala zbohom...

Koncom marca otriasla slovenským šoubiznisom správa o nečakanom rozchode bývalej Miss Slovensko Magdalény Šebestovej (38) a známeho politika OĽANO Györgya Gyimesiho (41). Rozchod dvojice mnohých prekvapil najmä kvôli tomu, že ešte pár dní predtým sa prominentný pár spoločne ukázal na prenose tanečnej šou TV Markíza Let's Dance. Uverejnili aj spoločné fotografie, kde obaja pôsobili ako perfektne zohraný pár.

Krásna misska však už za Gyimesim evidentne nesmúti. Svedčia o tom jej horúce snímky plné zmyselných póz, ktorými pravidelne zásobuje svojich fanúšikov na sociálnej sieti. Šebestová miluje cestovanie, slnko a more. Na jej profile nájdeme šteklivé zábery z rôznych exotických destinácií, na ktorých dráždi v odvážnych bikinách. To, že misska je skutočná dobrodružná povaha dokazujú aj jej najnovšie fotky, ktoré zverejnila z netradičnej dovolenky. Toto leto sa Šebestová rozhodla stráviť na dovolenke v karavane v priamej spätosti s prírodou. Misska zverejnila aj odvážnu snímku, kde sa ukázala takmer nahá v sprche luxusného obytného auta! Pozrite na ten dokonalý zadoček! SEXI FOTKU ŠEBESTOVEJ ZO SPRCHY NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Modelka a bývalá Miss Slovensko Magdaléna Šebestová patrí medzi najkrajšie a najžiadanejšie Slovenky už niekoľko rokov Zdroj: instagram/meggieseb