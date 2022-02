Podmienky pre sestry a pôrodné asistentky nie sú podľa Lazorovej na Slovensku konkurencieschopné voči iným krajinám. Sestry preto najviac odchádzajú do Čiech a Rakúska. Podľa komory by mal byť princíp odmeňovania rovnaký pre všetky sestry bez ohľadu na to, kde pracujú, teda či ide o sestry v ambulancii, v nemocniciach, v zdravotníckych či nezdravotníckych zariadeniach. Odmeňovanie by malo tiež odrážať dosiahnuté vzdelanie a príslušné kompetencie. Pri odmeňovaní by sa mala brať do úvahy aj dĺžka praxe.

Lazorová preto navrhuje, aby sa koeficient pre výpočet mzdy sestier a pôrodných asistentiek zvýšil najmenej o 40 percent. Mzda by tak mohla narásť o 300 eur v hrubom. Komora tiež navrhuje zapracovať do zákona o odmeňovaní, aby sa základná zložka mzdy zvyšovala o päť percent každých päť rokov odbornej praxe, maximálne do výšky 20 percent.

Sestry tiež chcú zlepšiť pracovné podmienky, zjednodušiť vedenie zdravotnej dokumentácie, a to najmä elektronizáciou zdravotníckeho systému. Komora takisto požaduje znížiť počet pacientov na jednu sestru, ktorá ich má v súčasnosti na starosti až 15. Potrebné je tiež podľa Lazorovej odstrániť nadčasy sestier, prípadne zabezpečiť ich preplácanie. Dôležité je aj venovať pozornosť výberu manažmentu, posilneniu kompetencií sestier a prijatiu viac študentov na ošetrovateľské odbory.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) na výbore sestry uistil, že ich požiadavky, najmä čo sa týka zvýšenia platov, podporuje. V tejto súvislosti vedie s rezortom financií rokovania. „Je to kruciálna vec, nastaviť zvýšenie platov, aby boli motivačné. Mali by sme sa v tomto zjednotiť koalícia aj opozícia,“ zdôraznil minister. Snahou ministerstva je aj postupné odbremenenie sestier od administratívnej záťaže. Z analýzy Inštitútu zdravotníckych analýz (IZA) vyplýva, že nedostatok zdravotníckych pracovníkov sa postupne bude prehlbovať. „Jedným z predpokladov, ako to zastaviť, je zvýšenie platov. Obzvlášť Česká republika je konkurencia. Z analýzy vyplýva potreba zvýšenia mzdy okolo 200 eur,“ priblížil riaditeľ IZA Matej Mišík.

Člen zdravotníckeho výboru Richard Raši (nezaradený) je presvedčený, že na zvýšenie miezd zdravotníkov by mal štát využiť rezervu vlády. Raši preto predložil návrh zákona o štátnom rozpočte, v ktorom navrhuje presunúť 500 miliónov eur do zdravotníctva. Podľa člena výboru Vladimíra Baláža (Smer-SD) nie je šťastným riešením len zvyšovanie koeficientu mzdy. Nie je isté, či na to budú peniaze aj v budúcnosti. „Ak máme vážnu snahu zlepšiť platové podmienky zdravotníckych pracovníkov, musíme nastaviť systémové zmeny. Dala by sa rozpustiť rezerva vlády, ale ide len o jednorazové opatrenie. Toto nemá význam, ak sa neupraví základ,“ zdôraznil Baláž.