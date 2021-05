Poslanci Juraj Šeliga (30) a Jana Žitňanská (46) sa včera zriekli svojich funkcií po zverejnení záberov spred bratislavského podniku. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby v tom čase neplatil zákaz vychádzania. Šeliga sa vzdal miesta podpredsedu Národnej rady SR a bývalá europoslankyňa Žitňanská predsedníctva v sociálnom výbore. Nie je to však prvýkrát, čo sme oboch poslancov videli bok po boku. Majú za sebou aj bujarú spoločnú minulosť.

“Verím, že moju rezignáciu na ústavnú funkciu prijmete ako úprimný znak uznania chyby a mojej pokornej prosby o prepáčenie,” napísal v statuse na sociálnej sieti Šeliga hneď po tlačovke, kde oznámil, že vo funkcii končí. Rovnako tak urobila aj jeho stranícka kolegyňa Žitňanská. Týchto dvoch však nespája len stranícka príslušnosť, už v minulosti sa špekulovalo o ich vzťahu.

Prvé otázky prišli už v máji minulého roka potom, čo portál topky.sk nafotil, ako Šeliga nadránom vychádza z bytu Žitňanskej. Poriadne prekvapenie to muselo byť aj pre ich straníckych kolegov zo strany Za ľudí, ktorí o ničom netušili - alebo tušili, ale k vzťahu sa nevyjadrovali. Rovnaký scenár sa opakoval aj o pár dní neskôr, kde ho opäť nafotili, ako nasadá do Žitňanskej auta a potom si to spoločne zamierili do jeho bytu - tam na striedačku strávila celú noc poslankyňa. Žitňanská je od Šeligu o 16 rokov staršia a pred tromi rokmi po dopravnej nehode zahynul jej manžel. Na dve malé deti ostala bývalá europoslankyňa sama. Pomocná ruka muža v domácnosti sa jej preto možno aj zíde.

Po špekuláciách o ich vzťahu obaja zhodne tvrdili, že sú len priatelia. Minulý rok koncom leta ich však opäť spoločne prichytili v priestoroch Slovenského národného divadla (SND). "Boli sme spolu v divadle a nie je tajomstvom, že sme veľmi dobrí priatelia," povedal nám vtedy Šeliga.

Posledné fiasko, kde ich opäť prichytil spolu, bolo minulotýždňové vysedávanie v klube, za ktoré obom hrozí až 20-tisícová pokuta za porušenie nariadení. Politickú zodpovednosť vyvodili obaja poslanci a tvrdia, že ak ich polícia pokutuje, nebudú mať problém to zaplatiť. Zodpovednosť za svoje skutky však nevyvodil bratislavský župan a bývalý saskár Juraj Droba, ktorý sa nachádzal v podniku s nimi - podľa neho neurobil nič zlé a funkcie sa nevzdá.

Najnovšie prišiel portál ereport.sk s informáciou, že obaja menovaní si kúpili byt na rovnakej adrese. Najprv si tam byt vyhliadla bývalá europoslankyňa a potom aj Šeliga. Svedčia o tom katastrálne záznamy. Či takto poslanci chcú mať k sebe blízko bez toho, aby vyvolali svojím údajným vzťahom vravu v politike a spoločnosti, nevieme. O vyjadrenie sme k tejto téme požiadali oboch, avšak doposiaľ nám neodpovedali.