Rokovania podľa neho zaťažuje balast z rôznych verejných vyhlásení politikov, na druhej strane si však všetci uvedomujú záväzok vyplývajúci z výsledkov volieb v roku 2020. „Ak nechceme vládnuť, nie je problém to vyriešiť. Ale naša úloha je vládnuť, na to nás ľudia volili,“ tvrdí Šeliga.

Akceptuje, že napríklad SaS má iný názor na výslednú formu pomoci, očakáva však, že budú spolu s ostatnými trpezlivo hľadať kompromis. „Ale ťažko sa vám rokuje s niekým, kto nechce sedieť za stolom,“ upozornil. Kompromisným riešením by mohla byť podľa neho napríklad funkcia upravujúca vyšší daňový bonus pre skupiny obyvateľov s nízkymi príjmami.

Vládna koalícia je podľa Šeligu dlhodobo úspešná a ak by svojimi spormi neprekrývala svoje reálne výsledky, bolo by to viac vidieť. "Zvládla pandémiu. Bolo to ťažké, ale spolu s ľuďmi sme to zvládli. Úplne správne sme sa postavili na stranu Ukrajiny. Zvládli sme už štvrtú reformu. Zvládneme aj toto,“ odhadol.

Rozhodnutie parlamentu nevydať lídra Smeru-SD Roberta Fica na väzobné stíhanie Šeligu sklamalo. Vylúčenie Kataríny Hatrákovej a Romany Tabák z poslaneckého klubu OĽANO považuje za vnútornú vec hnutia. „Ale každý odchod poslancov z koalície znamená oslabenie koalície,“ poznamenal.

Na margo utorkového príhovoru ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k Národnej rade SR Šeliga povedal, že ho sklamali poslanci, ktorí na čas prejavu opustili rokovaciu sálu. „Je to ukážka politickej kultúry a neschopnosti niektorých kolegov vnímať svet v širšom kontexte. Ak sedíte ako poslanec v rokovacej sále, nemusíte byť priateľ so Zelenským, ale rešpektujete, že k vám hovorí ukrajinský prezident. Vyjadrujete tým rešpekt k Ukrajine,“ povedal.