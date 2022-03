Šeliga na rovinu: Pozrite, čo hrozí poslancovi, ak nebude chcieť po vykázaní opustiť sálu!

V prípade, že by poslanec Národnej rady (NR) SR nechcel opustiť rokovaciu sálu ani po vykázaní a opakovanom upozornení, mali by mu hroziť tisícové pokuty. Ak ani v tom prípade neopustí sálu, na rad by mohla prísť parlamentná stráž, ktorá ho vyvedie. Uviedol to poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga.