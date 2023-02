Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala pohroziť úradníckou vládou, aby docielila skorší termín predčasných volieb. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol podpredseda strany Hlas-SD a poslanec Národnej rady SR Erik Tomáš (nezaradený). Podpredseda strany Za ľudí a poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (nezaradený) nevidí dôvod na to, aby prezidentka vymenovala úradnícku vládu.

"Chaos je v parlamente, nie na úrade vlády," povedal podpredseda strany Za ľudí s tým, že ak sa to hlava štátu aj rozhodne urobiť, bude to rešpektovať. Podľa jeho slov by sa na júnovom termíne mali dohodnúť najmä tí, ktorí povalili vládu. Tomáš poznamenal, že spoluzodpovednosť za súčasný stav má aj prezidentka, ktorá v decembri 2022 hovorila, že majú byť predčasné voľby ešte v prvom polroku 2023 a neskôr ustúpila zo svojej podmienky a súhlasila aj so septembrovým termínom.

Šeliga nevie povedať, či sa podarí dohodnúť termín predčasných volieb. Potvrdil, že on nebude rokovať s lídrom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim ani s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. Podľa Tomáša sa o skoršom termíne volieb bude rokovať do poslednej chvíle.

Obidvaja diskutujúci sa dotkli aj témy návrhu poslanca Igora Matoviča (OĽANO) na odmenu 500 eur za účasť na voľbách. Návrh "na 99 percent neprejde," tvrdí Šeliga, ktorý ho považuje za marketingový ťah. Návrh nepodporia ani poslanci z Hlasu-SD. Podpredsedu Hlasu-SD teší, že v parlamente momentálne prechádzajú aj opozičné návrhy, ako príklad uviedol rozmrazenie minimálnych dôchodkov.

V súvislosti s možným darovaním stíhačiek MiG-29 pre Ukrajinu Tomáš pripomenul, že viacero ústavných právnikov sa vyjadrilo, že odvolaná vláda nemá právo o tom rozhodovať. Poukázal aj na to, že si všímajú opatrnosť našich spojencov pri posielaní stíhačiek na Ukrajinu. Šeliga poznamenal, že táto otázka sa nebude riešiť bez Národnej rady SR. Ako dodal, u nás sú stíhačky zaparkované v hangároch a na Ukrajine môžu pomôcť.

Podpredseda Za ľudí sa vyjadril aj k diskusiám s viacerými politikmi z iných strán o ďalšom politickom pôsobení. "Schopných ľudí, ktorí chcú pomáhať a ktorí chcú zastaviť nástup Smeru-SD, Hlasu-SD a Republiky, treba dávať dokopy. Môžem povedať, že nie sme ďaleko od finálnej dohody," poznamenal. Tomáš nekonkretizoval, s kým by sa Hlas-SD spojil po predčasných voľbách.

