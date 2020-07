Medzi najhorúcejšími kandidátmi na nového šéfa najstaršej slovenskej strany by sa mohli objaviť niekdajší šéf parlamentu Andrej Danko (45), Radovan Baláž či dokonca syn bývalého predsedu Jána Slotu (66) – Pavol Slota!

Na výsledky voľby nového predsedu SNS si budeme musieť počkať, no jedno je isté bez ohľadu na výsledok. Meno Slota zrejme už navždy ostane v našej pamäti a vyčínanie niekdajšieho šéfa národniarov priamo na pôde parlamentu, ale aj mimo neho sa do histórie groteskných záberov slovenskej politiky zapíše tučnými písmenami. Poďte si spoločne s nami pripomenúť nezabudnuteľné momenty svojrázneho politika Jána Slotu.

Slota vs. parlament: Hoci sa Slota nedostával priamo do fyzických konfliktov, hľadať politika, ktorý by prekonal jeho verbálne útoky, by trvalo skutočne dlho. Pamätnými boli jeho vyjadrenia na adresu poslanca Mikloška, ktorého nazval hnusným, retardovaným, diablovým synom. A, samozrejme, aj početné útoky na príslušníkov maďarskej národnosti.

