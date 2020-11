Premiér Matovič sa vyjadril, že v parlamentnom výbore pre zdravotníctvo ste iba trpená. Nezamrzela vás takáto kritika?

- K tomuto sa úprimne nechcem vyjadrovať. Je to osobný útok a ja na osobné útoky nechcem reagovať. Nemá to žiadny zmysel a ani nad tým nechcem premýšľať. Nie je to hodné premiéra.

Vedeli by ste vysvetliť, ako to na výbore pre zdravotníctvo presne funguje?

- Plénum má 19 výborov, pričom 15 je vecných a 4 sú osobitné. Každá téma má vlastný výbor, a to preto, aby sme sa týmto témam mohli venovať odborne a do hĺbky. Jeden z týchto výborov je výbor pre zdravotníctvo, ktorému predsedám ja. V minulom období mu predsedal pán poslanec Zelník. Každý jeden zákon, ktorý parlamentom prejde do druhého čítania, sa objaví najprv na výbore ešte predtým, než sa prerokoval v pléne.

Vo výbore je 12 členov z každej politickej strany a mali by to byť odborníci na danú tému. Samozrejme, že nie vždy sa to dá, pretože záleží aj na tom, ako si ľudia zvolia poslancov do parlamentu. Samozrejme, vždy je snaha dávať do výboru ľudí, ktorí sa zdravotníctvu venujú alebo v ňom pôsobia. Každý zákon prerokovávame s predkladateľom, čo je v našom prípade ministerstvo zdravotníctva. Rokujeme o konkrétnych zmenách, ktoré sa dajú do zákona.

Na výbore sa teda o zákonoch rokuje aj hlasuje. V pléne sa následne číta, ako príslušný výbor odporúča hlasovať. Je to preto, že v pléne je 150 poslancov a napríklad nie každý sa zdravotníctvu rozumie alebo sa mu venuje. Výbor je teda taká odborná predohra, garant toho zákona. Mnohí poslanci hlasujú na základe odporúčania príslušného výboru, pretože sa nevenujú tejto konkrétnej téme. V zdravotníckom výbore máme napríklad tím lídrov ku každej jednej oblasti a na tých sa spoliehame.

Uviedli ste, že o tom, že vláda má v pláne naliať do VŠZP ďalších 90 miliónov, ste sa dozvedeli neskoro...

- Áno, o desiatej večer s tým, že hlasovať sa malo o šiestej ráno.

O téme ste podľa vlastných slov nemali čas diskutovať. Bol takýto postup podľa vás zámerom?

- Samozrejme. Robia to tak najmä v prípadoch, keď vedia, že SaS nesúhlasí. Samozrejme, že si navzájom poznáme programy a názory, chodili sme spolu do diskusií. V situáciách, keď je predmetný návrh v rozpore s programom alebo názormi SaS, sa vždy „náhodou“ stane, že návrh buď nepríde vôbec, alebo na poslednú chvíľu. Prvý moment, keď sa k téme môžeme vyjadriť, sa udeje verejne, pretože predtým tá diskusia nie je možná. Takto je to už niekoľko mesiacov, a preto to nemožno považovať za náhodu.

Ale vlastne, keď sa nad tým zamyslím, tak možno im krivdím, pretože ten problém je celkový a pán minister Krajčí má veľmi zle zmanažovaný čas a nemá čas venovať sa poslancom a parlamentu celkovo. To nie je len o mne, to je celkový problém.

Samozrejme, že to nie je ospravedlnenie, pretože my musíme zákony schvaľovať tak, aby sme rozumeli tomu, čo schvaľujeme. Ako legislatívci musíme byť vypočutí, ak máme iný názor, rovnako, ako keď máme návrhy na zmeny. Nemôže to fungovať tak, že minister si niečo zmyslí, položí nám to do parlamentu a my mu to „odkyvkáme“. Podľa mňa je absurdné toto očakávať a urážať sa, keď je to inak.

Snažia sa vás obísť?

- Po týchto mesiacoch je to evidentné. Mne sa v predstihu dostal materiál do rúk možno raz. Ako som povedala, je to vždy v prípade, keď je náš názor iný, tak sa k materiálom dostávame v momente, keď už sú zverejnené, a zároveň, keď sa ozveme, tak sme obvinení, že kopeme do koalície. Pritom nás stavajú do pozície, že interne s nami nediskutujú, pretože by argumentačne neobstáli, a keď niečo povieme, tak nám vyčítajú, že nediskutujeme interne. My by sme pritom aj radi, ale nedostávame priestor.

"SaS JE PRE TÚTO KOALÍCIU VEĽKÝM PRÍNOSOM. Aj napriek tomu, že Igor Matovič ma za koaličnú poslankyňu nepovažuje, ja sa tak vnímam. Vláda má moju plnú podporu. To, že mám iný názor na niektoré kroky neznamená, že podrážam nohy súčasnej koalícii. Moje slová nie sú len o kritike, vždy ponúknem aj riešenie, ktoré je podľa môjho názoru lepšie a efektívnejšie," pokračovala Bittó Cigániková ďalej.

Ako sa vám vlastne spolupracuje s ministrom Krajčím? Kritizujete ho už pomerne často.

- Ja kritizujem to, že pán minister od začiatku volebného obdobia nie je schopný doručovať zákony do národnej rady alebo koaličným partnerom skôr, než ich predloží verejnosti. Žiadala som, aby k tomuto doručovaniu dochádzalo aspoň o dva dni skôr, aby sme si tieto zákony mohli vydiskutovať v kuchyni. Vidíte, že výsledok je taký, že predloží dofinancovanie 100 miliónov len do Štátnej poisťovne, a to napriek tomu, že ide o peniaze všetkých ľudí aj o peniaze poistencov súkromných poisťovní. Tento zákon predloží o desiatej večer a hlasuje sa o ňom o šiestej ráno, a to bez akejkoľvek diskusie. Posúďte sami, či je toto dostatočné.

Čím si vysvetľujete, že aj premiér aj minister Krajčí tak bazírujú na dofinancovaní iba štátnej poisťovne?

- Tak oni majú takú jednoduchú, socialistickú predstavu o jednej štátnej poisťovni. Vnímajú vlastníctvo tej budovy ako to, čo patrí všetkým. Namiesto toho by však mali vnímať štátnych poistencov ako tých, o ktorých sa treba postarať a tí sú legálne podľa súčasného práva poistencami aj súkromných poisťovní.

My tu nemáme unitárny systém a oni ho ani neplánujú robiť férovým spôsobom. Ak by to chceli urobiť férovo, dajú zákon odhlasovať do NR SR s tým, že podnikateľov, ktorí pôsobia v tejto sfére, vyplatia, pretože mali zisky, ale aj veľa investovali do tejto sféry. Oni však nejdú touto férovou cestou, ale idú cestou, keď finančne podvyživia súkromné poisťovne. A to nie je sranda a doplatia na to ľudia, pretože tieto poisťovne majú 2,2 milióna poistencov. O tomto sa ja ani baviť nebude.

Ak chcú uniter, tak žiadam férovú diskusiu a nie takéto pokútne spôsoby, ktoré sú určite v rozpore so zákonmi, ale aj na hrane ústavnosti a budú mať veľkú finančnú dohru v budúcnosti. Dávať takéto návrhy len preto, že som vyhral voľby, bez akýchkoľvek diskusií, jednoducho nie je fér. Rovnako ako označiť niekoho, kto tieto fakty pomenuje, za lobistu, je absolútna podpásovka.

Premiér vás označil za lobistku Penty. K niektorým krokom, ako napríklad vybratiu 400 miliónov z poisťovne Dôvera, ste sa však postavili kriticky.

- My sme ako jediná strana navrhli konkrétne kroky k tomu, aby k takýmto veciam v budúcnosti nedochádzalo. Podávali sme to v minulom období a navrhujeme to aj na túto koaličnú radu spolu s 5 % za poistencov štátu. Okrem toho od 1. januára je platná zmena zákonov, kde nebude možné inak, ako z toho správneho fondu poisťovne splácať úvery. Viem, že je to komplikovaná téma, ale podstatou je, že kroky, ktoré reálne bránili, aby nebolo legálne možné urobiť to, k čomu legálne došlo v minulosti, som robila ja a SaS. Je teda veľmi ťažké nás obviňovať z toho, z čoho nás obviňuje pán premiér. Je to veľmi populistické a nie je to správne.

V čom v tomto prípade zlyhal štát?

- Úlohou štátu je zalátať všetky štrbiny, ktorými podnikatelia pôjdu, ak budú mať možnosť. Najmä ak im niekto ako pán Fico povie, že im zakáže zisk. Keď to Penta počula, zobrala si úver, tie peniaze z úveru vyplatila svojim akcionárom, ale bola to legálna transakcia. Ak nebola, tak nech to riešia orgány na to určené. Myslím si, že asi bola, keďže aj po 10 rokoch je to dôvod na to, aby sme dofinancovávali dookola neefektivitu štátnej poisťovne. Veď toto nie je normálne. Štát si má robiť svoju robotu, má robiť regulácie, navrhovať správnu legislatívu a dozerať na to, aby všetci dodržiavali pravidlá. Je úplne jedno, či sa bavíme o štáte, alebo súkromníkovi. Každý má dodržiavať rovnaké pravidlá. Ak štát vezme ľuďom z výplaty 200 miliónov a potom ich dá len štátnej poisťovni s tým, že poistencov súkromných poisťovní nechá tak, je to kruté, amorálne a podľa mňa aj nelegálne. Samozrejme, že sa v tom prípade ozvem.

Podľa premiéra sa zdravotníctvu rozumiete ako husa pivu. Koľko sa tejto oblasti venujete?

- Venujem sa mu veľmi intenzívne päť rokov, čo je viac, ako sa mu venuje väčšina kolegov v parlamente. Mám vyštudované dve vysoké školy, pričom jedna je riadenie verejnej správy a druhá je manažment zdravotníctva. Jednu mám vyštudovanú v Bratislave a druhú v Prahe. Hovoriť, že nemám vzdelanie, nie je fér. Okrem toho som praxovala v nemocniciach, ambulanciách, ale aj na rezorte zdravotníctva.

Vďaka tomu mám veľkú sieť kontaktov, s ktorými môžem konzultovať legislatívu. Aj preto sa hnevám, keď mi to nedajú včas - pretože ja prinášam názory zo samotného rezortu a viem v tom zastúpiť ministerstvo, ktoré so sektorom nekomunikuje. Ja dávam ministrovi Krajčímu spätnú väzbu a on sa na to následne hnevá. Očakávať odo mňa, že ak vidím, že minister zdravotníctva robí fatálnu chybu, tak budem ticho sedieť a poslúchať len preto, aby sa na mňa pán premiér nehneval a osobne neútočil, to naozaj nie som ja a nie je to môj štýl.

Ako sa počas takýchto útokov cítite?

- Nie je to nič príjemné, ale ja tu nie som na to, aby som tu vyplakávala a doťahovala sa tu, či už s kolegami z koalície, alebo z opozície. Ja som tu na to, aby som si robila svoju robotu v prospech ľudí. A tak to aj beriem. Snažím sa, aby mi to neliezlo pod kožu, snažím sa byť vecná a dookola opakovať vecné argumenty. Do osobnej roviny nejdem, hoci by som vedela byť nepríjemná. Diskusiu a parlament by to však nikam neposunulo. Človeka to zamrzí, a to najmä preto, že štyri roky sme spolu s Igorom Matovičom ťahali v parlamente, bojovali sme spolu a zastávali sme sa jeden druhého. Stačí, ak pán premiér dostane funkciu a stane sa z neho úplne iný človek. Samozrejme, že ma to mrzí aj ľudsky, ale nebudem reagovať urazene, pretože to ľuďom, ktorí ma do parlamentu dostali a dlžím im odbornú robotu, nepomôže.

Jeho útoky ale nemajú žiadnu logiku, keďže najviac poistencov štátu má štátna VšZP a teda by z tohto návrhu najviac profitovala práve štátna poisťovňa. A tiež pán premiér zabúda spomínať, že súčasťou môjho návrhu je aj podpis memoranda, kde sa súkromné poisťovne zaviažu, že všetky peniaze prerozdelia 1:1 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (toto už robili v minulosti a fungovalo to výborne). K tomuto záväzku sa verejne prihlásili na výbore, ktorý vediem. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Prečo ste nepodpísali Programové vyhlásenie vlády?

- Lebo tam napchali unitar v rozpore s tým, čo sľúbili.

Zo strany odborníkov sa stále častejšie ozýva, že premiér nedokáže prijať iný názor a kritiku. Igor

Matovič obvinil aj vedca Pavla Čekana, čo už presiahlo politickú rovinu. Ako to vnímate vy?

- Áno a v prípade pána Čekana som musela reagovať. Tento postoj je prinajmenšom zvláštny a ja mám pocit, akoby Igor neprestal robiť opozičnú politiku, robí ju ďalej, a to aj voči tým, ktorí mu chcú pomáhať. Akékoľvek vyjadrenie názoru považuje za osobný útok a to je škoda a je to zbytočné. Iný názor, vyjadrenie postoja, ale aj rada nemôže byť braná ako útok. Veľmi by pomohlo koalícii, parlamentu, ale aj spoločnosti, keby pán premiér prestal každý názor, ktorý je iný než ten jeho, brať za útok na svoju osobu. On si myslí, že reaguje oprávnene, ale tak to nie je. Nie je to realita.

Vy premiéra poznáte osobne. Prečo to robí?

- Ja si myslím, že aj on aj minister zdravotníctva úprimne veria, že robia dobre. Platí to aj v prípade, keď som sa s ministrom Krajčím rozprávala o personálnych zmenách, keďže mi bolo ľúto, že niektorých ľudí strácame. Tá reakcia bola rovnaká ako v prípade premiéra. Akoby bol proti nim zosnovaný dáky komplot, akoby ich všetci chceli zničiť...

Mne to príde ako paranoja ešte z čias, keď sme boli v opozícii a videli sme tú chobotnicu okolo Smeru-SD. Ale veď my sme tu na to, aby sme urobili zmeny a vymenili ľudí v štátnej správe. My sa snažíme prečistiť súdy a toto jednoducho nie je argument na takúto komunikáciu a na takéto spôsoby. My to meníme a aj sa nám to darí. Je škoda, že pán premiér si to nevšíma. Obávam sa, že vidieť všade a u všetkých nepriateľov je naozaj paranoja.

O strane OĽaNO sa hovorí, že nesúhlasiť s Igorom Matovičom sa neodporúča...

- Neviem, ako to majú v OĽaNO, ale podľa toho, čo zažívame, si viem živo predstaviť, ako to tam asi musí fungovať.

