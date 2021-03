Konflikt vo vládnej štvorke neutícha a zdá sa, že sa preniesol aj do strany Za ľudí. Jej predsedníčka Veronika Remišová prezradila, čo je podľa dôvodom celého rozkolu, čo si myslí o Igorovi Matovičovi aj Richardovi Sulíkovi a aký má vzťah so straníckou kolegyňou a ministerkou Máriou Kolíkovou.

V rozhovore sa dočítate:



- či je pripravená vzdať sa funkcie

- ako vnímala, keď Richard Sulík zavolal k prezidentke ministerku spravodlivosti a nie ju

- aký má vzťah s Máriou Kolíkovou

- čo si myslí o Igorovi Matovičovi



Ako vnímate vládnu krízu? Prečo ste na začiatku žiadali len odchod ministra zdravotníctva a neskôr aj premiéra Igora Matoviča, ale teraz vidíte problém aj v Richardovi Sulíkovi?

- Je to kríza zahŕňajúca spôsob riadenia práce vlády, ale aj komunikáciu medzi koaličnými partnermi. Kvôli dlhodobému eskalujúcemu konfliktu medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom nie je možné dobre riešiť ani pandémiu, ani prípravu obnovy krajiny po kríze. Vláda už takto ďalej nemôže pracovať. Aby sa situácia čo najskôr vyriešila, pokladám za najlepšie, keď si na čas dajú pauzu obe strany.



Odchod premiéra a Sulíka žiada strana Za ľudí alebo len vy Veronika Remišová?

- Aj členovia strany vidia, že konflikt oboch pánov je deštruktívny a rozvíjal sa v podstate od prvých mesiacov koalície. Formulovala som to ale ako osobnú výzvu, ktorý vyplýva z toho, že som bola priamou účastníčkou mnohých rokovaní a diskusií a vidím, že problémom riadneho a normálneho fungovania koalície je komunikácia oboch pánov. Jeden má samozrejme väčší podiel – pretože je premiérom, ale mnohé chyby spravil aj ten druhý.

Ako na vás vplýva komunikácia strany SaS? Ako ste povedali, ultimáta dávať premiérovi nebudete, ale Richard Sulík povedal, že odíde (aj celá SaS) a v stredu sa už rozlúčil, berie svojich ministrov. Lúčili ste sa aj vy? Odíde strana Za ľudí, ak odíde SaS?

- Ak bola nešťastná tlačová konferencia premiéra, keď odchádzal minister zdravotníctva, tak rovnako nešťastná bola tlačová konferencia Richarda Sulíka v pondelok, keď oznamoval ultimátum. Ak mu skutočne ide o odchod premiéra, predsa nemôže komunikovať tak, že zabuchne všetky dvere a partnerov douráža. Na to má čas, ak by z koalície naozaj odišiel. Kamikadze prístup situáciu nevyrieši.



Len rokovania medzi partnermi, bez vynášania do médií, môžu viesť k želanému výsledku. Výmena na poste premiéra sa v minulosti podarila iba raz, keď pán Bugár donútil k odchodu Roberta Fica. Pán Bugár to ale nedosiahol tak, že by si spravil sériu rozhovorov v médiách, v ktorých by druhú stranu zbytočne ponižoval. Tak sa to nerobí.

Tvrdíte, že ak to pomôže, odstúpite spolu s premiérom, Richardom Sulíkom aj vy. Naozaj ste pripravená vzdať sa funkcie a vidíte to ako logické riešenie?

- Pripadá mi nezmyselná úvaha, pretože jadrom sporu je osobný konflikt Igora Matoviča a Richarda Sulíka. Ale áno, ak by len moje zotrvanie vo vláde bolo prekážkou nájdenia kompromisu, ktorý zachová koalíciu, som pripravená odísť z vlády kedykoľvek.

Beriete slová strany Sme rodina a aj vy plánujete "obetovať" niekoho z vašej strany?

- Odchod pána Krajniaka ma ľudsky mrzí, pretože jeho rezort je kľúčový v poskytovaní pomoci ľuďom a on si túto robotu robil dobre. Navyše, odchod nič nerieši, politická obeta má zmysel, ak situáciu niekam posunie. Dnes má riešenie v rukách Igor Matovič a takéto mediálne gestá situáciu v ničom neposúvajú.

Richard Sulík a Veronika Remišová vychádzali z Prezidentského paláca ako prví, medzi rokujúcimi bol aj minister zahraničia Ivan Korčok či ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Zdroj: VLADO BENKO jr.

Na druhej strane vyzerá, že premiér taktizuje a skúša či by to "šlo" aj bez Sulíka. Vy si takú vládu viete predstaviť? Ostali by ste nakoniec pre dobro zachovania štvorkoalície, o ktorej všetci lídri strán tak horlivo hovoria?

- Naše predsedníctvo nás poverilo, aby sme presadzovali zachovanie štvorkoalície a odchod premiéra z vlády. V najbližších dňoch sa ukáže, čo z toho sa naplní alebo nenaplní. Ak nie, oznámime ďalšie kroky strany Za ľudí.

Budem sa opakovať, ale predčasné voľby nechcete. Nemáte však pocit, že práve neutíchajúcim sporom vo vláde a hrozbami odchodov jednotlivých strán tu nastúpi opäť aktuálna opozícia?

- Myslím, že ako jediná z celej koalície najsilnejšie komunikujem – že predčasné voľby by práve viedli k návratu Roberta Fica a jeho odchovancov. S tým by súvisel aj návrat oligarchov do rozhodovania o veciach verejných. Mám s tým aj osobnú a autentickú skúsenosť, keď som v opozícii bojovala proti korupcii a poukazovala na obrovské kauzy a zlyhania, ktoré sa teraz potvrdzujú a mnohí vplyvní ľudia za ne skončili vo väzbe.



Stana Za ľudí vznikla preto, aby skončilo ohýbanie práva, aby skončila éra „našich ľudí“, aby spravodlivosť platila pre každého. Chceme ďalej pracovať na očiste našej spoločnosti od týchto negatívnych fenoménov, ktoré sa rozrástli pod vládou Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Ja urobím všetko, čo je v mojich silách, aby predčasné voľby neboli. Samozrejme konflikty v koalícii voliči nemajú radi, je to pochopiteľné.



Pokračovanie na ďalšej strane