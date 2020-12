Žilinka chce prokuratúru zmeniť doslova od základov. Medzi jeho priority patrí totiž zmena organizačnej štruktúry celej prokuratúry. Povedal to pre rádio Expres. Generálny prokurátor zároveň chce zvýšiť stavy na niektorých oddeleniach: „Je absurdné, aby mala špeciálna prokuratúra na oddelení boja proti korupcii iba 5 ľudí.“Žilinka chce urobiť všetko pre to, aby verejnosť nadobudla pocit, že prokuratúra je tu pre lepší život ľudí.

„Ten rozsudok sa snažím odborne pochopiť, ale nedarí sa mi to. Nepovažujem ho za správny a už vôbec nie náležite odôvodnený,“ povedal Žilinka o rozsudku v kauze Kuciak s tým, že verí v spravodlivý rozsudok Najvyššieho súdu (NS). Špecializovaný trestný súd oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú z účasti na vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Rozsudok nie je právoplatný, vo veci bude ešte rozhodovať práve NS. Žilinka rozsudok študoval aj z dôvodu, že aj on mal byť obeťou vraždy, z ktorej prípravy je Zsuzsová obvinená.

Slovenskou spoločnosťou neotriasol v posledných mesiacoch len rozsudok v kauze Kuciak, ale aj množstvo obvinení exponovaných osôb z radov polície, prokuratúry či dokonca SIS. Žilinka odmieta politické pozadie týchto káuz: „Pre nás sú dôležité dôkazy.“ Situáciu okolo obvinení Tibora Gašpara, Milana Lučanského, Róberta Krajmera, Petra Hrašku a ďalších okomentoval nový generálny prokurátor stručne, no o to výstižnejšie: „Je to smutná vizitka súčasnosti.“



To, čo Žilinka povedal o Kováčikovi, svojich námestníkoch a o kauze Judáš, si prečítajte na druhej strane.