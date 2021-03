Koaličná kríza zasiahla aj parlament. Jeho predseda Boris Kollár (55) radšej v utorok prerušil schôdzu vraj preto, aby sa cirkus z koaličných rád nepresunul do rokovacej sály. Poslancom tak zrazu odpadli pracovné povinnosti, mastné sumičky im však napriek tomu cinknú na účte. Ako je to možné?

Poslanci sa zišli v utorok ráno, nie však všetci a nie na dlho. Kollár totiž už po pár minútach zavelil, že schôdzu prerušuje. Až do budúceho utorka. Politológ Radoslav Štefančík priblížil, ako funguje pracovný čas poslanca. „Poslanci nie sú robotníci v továrni, kde je jasne vymedzený pracovný čas. Prítomnosť v parlamente, kde sa hlasuje o zákonoch, je vlastne iba jednou z iks činností, ktoré majú v náplni práce," ozrejmil. Politológ Miroslav Řádek ešte dopĺňa, že pri poslancoch skôr ako o práci, hovoríme o funkcii. „Poslanci nie sú tradičnými zamestnancami, vykonávajú funkciu. V tomto ohľade sa na nich nevzťahuje ani zákonník práce. Poslanci by sa mali prezentovať na rokovaniach pléna alebo výboru Národnej rady Slovenskej republiky,” vysvetľuje s dôvetkom, že pri rokovaniach pléna sa ich prítomnosť zapisuje.

Nuž a keďže práca poslanca mimo rokovaní v parlamente nezahŕňa presne vymedzený pracovný čas, poslanci si svoj harmonogram práce a voľna do istej miery určujú sami. „Poslanec pokojne môže pracovať na príprave zákona aj v noci. To, že si počas dňa niekam hoci aj súkromne odbehne, ešte neznamená, že nevykazuje pracovnú činnosť," dodal Štefančík. Aj poslankyňa Petra Krištúfková zužitkovala voľný čas podľa vlastných predstáv. Keďže schôdza bola zrušená, s domácim miláčikom sa vybrala na prechádzku do prírody. Skontaktovať sa nám s ňou však do uzávierky nepodarilo.

Poslanci sú však z prerušenia rokovania parlamentu zhrození. Predseda však vysvetľoval, že nechce dopustiť, aby sa chaos a cirkus z koaličných rád presunul do parlamentu. Richard Sulík sa totiž môže vrátiť po demisii do poslaneckých lavíc a Igor Matovič tiež. Kollár už ako šéf koaličného hnutia Sme rodina dokonca pripúšťa, že v hre sú aj predčasné voľby. „Som presvedčený, že keď sa do týždňa nedohodneme a nepovieme, že takýmto spôsobom ideme spolu a ťaháme spolu za jeden povraz, nemôžeme v tom ďalší a ďalší týždeň pokračovať," povedal.

Na programe schôdze sú pritom aj vládne návrhy súvisiace s pandémiou koronavírusu. Poslanec Richard Raši z Hlasu preto prerušenie rokovania kritizuje. „Predseda Kollár oznámil 7-dňový politický lockdown, pričom ide iba o obyčajné tlačenie politických partnerov do kúta,” povedal. Ironickú poznámku si neodpustila ani Jana Vaľová zo Smeru. „Zrejme predkladané návrhy nie sú také dôležité ako riešenie ich krízy!"

Kristián Čekovský z OĽaNO potvrdil, že niektoré zákony sa tak odsúvajú, schôdze výborov však podľa neho pokračujú. „Je však skutočne dôležité, aby tá schôdza pokračovala čím skôr,” podotkol. Vladimíra Marcinková zo strany Za ľudí povedala, že z takéhoto postupu je zhrozená a frustrovaná. „Doslova pociťujem hanbu, že nie sme schopní riešiť problémy za zatvorenými dverami. Je to nedôstojné,” dodala.

Janka Bittó Cigániková podotkla, že poslanci za stranu SaS môžu len rešpektovať rozhodnutie predsedu Kollára. „Rozumieme jeho argumentom, no mrzí nás to, keďže na programe bolo viacero dobrých a dôležitých návrhov zákonov," odkázala. Kollárova stranícka kolegyňa Petra Hajšelová mu však rozumie. „Predseda Kollár prerušil schôdzu pre vyriešenie vládnej krízy. Zároveň vládnu krízu v plnej miere využíva aj opozícia, ktorá využíva možnosť k znefunkčneniu prijímania zákonov. Parlament nie je divadlo, ale v prvom rade je to inštitúcia, ktorá má vykonávať službu ľuďom. Z tohto pohľadu tento krok považujem za správny," ozrejmila.

Koľko zarábajú? Finančné ohodnotenie jednotlivých poslancov sa skladá zo samotného platu ako aj tzv. paušálnych náhrad, pričom výsledná suma sa pohybuje niekde tesne pod, prípadne nad 5 000 eur v závislosti od toho či poslanec žije v Bratislavskom kraji alebo za prácou dochádza. Plat sa následne môže navýšiť o funkčné príplatky vo výške od necelých 100 do 500 eur.