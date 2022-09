Hlinikáreň Slovalco už viac ako dva roky žiadala, aby sa kompenzácie za nepriame náklady súvisiace s emisiami oxidu uhličitého dostali na úroveň ostatných priemyselných krajín Európskej únie. Snaha však podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Milana Veselého stroskotala na ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO).

Kompenzácie nie sú vyplácané zo štátneho rozpočtu, ale z peňazí, ktoré štát zarobil predajom emisných povoleniek. Sú to peniaze, ktoré zaplatili samotné fabriky, prízvukuje riaditeľ Slovalco „Nikdy sme nežiadali o financovanie zvýšených nákladov za elektrinu,“ vysvetlil riaditeľ Slovalco. „V roku 2020 Slovalco platilo za elektrinu 84 miliónov eur, ak by mali fungovať teraz, bolo by to 1,15 miliardy,“ povedal v nedeľu v relácii RTVS O 5 minút 12 Matovič.

„Zobrať teraz miliardu eur a dať ju do jednej fabriky, aby neprepustila 300 zamestnancov, tak jednoducho to je príliš veľký luxus, lebo tú miliardu by museli zaplatiť dôchodcovia, aj chudobné rodiny, aj invalidi. Ekonomicky sa to neoplatí. Pre štát sa to neoplatí“ pokračoval minister financií Igor Matovič.

Stačilo pred rokom alebo dvoma predložiť novelu o výške kompenzácií, Slovalco by malo zazmluvnenú elektrickú energiu na roky dopredu, energetická kríza by ho sa ho nedotkla, kontruje Milan Veselý. "Veríme, že si vláda uvedomí, kde spravila chybu a pokúsi sa ju napraviť prijatím navrhovanej novely a predíde tak problémom v priemysle, ktorý je hnacím motorom slovenskej ekonomiky. Novelizovaný zákon dá Slovalcu a ostatným fabrikám, ktoré pre nečinnosť vlády už odstavili svoju výrobu, nádej na opätovný reštart", uzavrel Veselý.