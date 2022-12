Poslednou kvapkou pri odchode SaS z vlády bol prorodinný balíček z dielne ministra financií Igora Matoviča, ktorý vykazoval známky protiústavnosti. Prezidentka Zuzana Čaputová preto časť zákona vetovala, no koalícia bez SaS a za pomoci ĽS NS veto prelomila. Liberáli reagovali vypovedaním koaličnej zmluvy. Čaputová sa rozhodla obrátiť na Ústavy súd, aby ten rozhodol, či je prorodinný balíček schválený v súlade so zákonom. Ten dnes po zrelej úvahe rozhodol.

Prezidentkine veto bolo prelomené krátko pred letnými prázdninami. Okrem poslancov OĽaNO a Sme rodina hlasovali za prelomenie veta vtedy nezaradení poslanci Ján Krošlák, Romana Tabák, Ján Mičovský, Martin Čepček a kotlebovci. „Ďakujem, že ste sa modlili, prosili, palce držali a lobovali. Podarila sa veľká vec,“ povedal šťastný Matovič.

Práve toto hlasovanie bolo poslednou kvapkou pre SaS k tomu, aby o pár dní vypovedali koaličnú zmluvu. Na návrat medzi strany ktoré riadia krajinu, požadovali Matovičov odchod z vlády. „Celé mesiace je v konflikte prakticky s každým. Svojimi útokmi poštval proti sebe celú spoločnosť a svojimi nápadmi ničí krajinu. Fungovanie koalície je pokazené jedným človekom, ktorý sa nedokáže ovládať,“ povedal šéf SaS Richard Sulík s tým, že verejné financie sú peniaze nás všetkých a Matovič ako minister financií nemôže pokračovať vo vymýšľaní "atómoviek".

Matovič s Hegerom neustúpili a tak začiatkom septembra odišli ministri SaS z vlády, čím liberáli definitívne opustili koalíciu. Sulík so svojimi poslancami podali nedávno návrh na vyslovenie nedôvery vláde, o čom sa malo rozhodnúť dnes. Napokon ale poslanci presunuli hlasovanie na štvrtok 15. decembra. Popri tom sa Ústavný súd radil, ako s prorodinným balíčkom naložiť a práve dnes dajú verejné vyhlásenie.

„Ústavný súd rozhodol, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa nie je v súlade s ústavou. Vo zvyšnej časti ÚS návrhu prezidentky nevyhovuje,“ povedal predseda súdu Ivan Fiačan. Ústavný súd podľa neho preskúmal legislatívny proces a dospel k záveru, že ide o dlhodobé voľnočasové aktivity, nie o rýchlu a konkrétnu pomoc. „Stráca sa priamy súvis s Covidom a vojnou na Ukrajine. Podľa ÚS neboli žiadne dôvody na zrýchlené legislatívne konanie. Národná rada postupovala v rozpore so zákonom,“ dodal Fiačan.

„Rada pre rozpočtovú zodpovednosť poukázala na negatívny vplyv zákona na chod samospráv,“ ozrejmil Fiačan jeden z dôvodov, ktoré na ÚS dodala Rada. Ústavný súd zároveň slovami svojho predsedu konštatuje, že zrýchlené legislatívne konanie spôsobilo nemožnosť Rady vyjadriť sa: „Jej závery sme ale dostali na ÚS.“

„Vo zvyšnej časti návrhu prezidentky ÚS nevyhovel, lebo sa nimi nezaoberal pre neústavnosť celého legislatívneho procesu,“ dodal Fiačan na záver s tým, že zákon na pomoc rodinám musí prejsť riadnym legislatívnym procesom. Proti rozhodnutiu súdu sa nie je možné odvolať.

Na vyhlásenie ÚS už reagovala aj prezidentka Zuzana Čaputová: „ÚS rozhodol, že schvaľovanie balíčka opatrení od ministra financií v skrátenom legislatívnom konaní nebolo v súlade s Ústavou.“ Dnešné rozhodnutie ÚS v konaní, ktoré začalo na prezidentkin návrh, je podľa jej slov dôležitým príspevkom k posilneniu právneho štátu, a to predovšetkým v zmysle ochrany ústavných princípov legislatívneho procesu: „Vážim si, že Ústavný súd sa v zásadnej miere stotožnil s mojou argumentáciou. Toto rozhodnutie bude do budúcna ústavným mantinelom pre vládnucu väčšinu, ktorá by chcela opäť zneužiť skrátene legislatívne konanie.“

