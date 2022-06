Protiinflačný balíček putuje späť do parlamentu. Rozhodla prezidentka Zuzana Čaputová (49). Z reakcie tvorcu opatrení ministra financií Igora Matoviča (49) sa zdá, že skutočný boj medzi politikmi sa tým iba začne. Potvrdzujú to aj slová politológa Radoslava Štefančíka.

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. protiinflačný balík. Vetuje ho v častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré majú začať platiť od januára. Hlava štátu dodala, že nerozporuje časti balíčka, ktoré majú vstúpiť do platnosti už nasledujúci mesiac: „Pomoc rodinám po 1. júli predstavuje asi 30 eur na dieťa. Pre mnohé rodiny vystavené chudobe ide o sumu, ktorá im pomôcť môže, preto som sa rozhodla nevetovať zákon v tejto časti,” vysvetlila hlava štátu.

Problém vidí prezidentka inde. „Nemôžem akceptovať systémové zmeny, ktoré majú začať platiť od 1. januára 2023, teda viac ako o sedem mesiacov potom, ako bol zákon prijatý v parlamente," zdôraznila. V tomto prípade podľa nej nebol dôvod vynechať riadny legislatívny proces, diskusiu so sociálnymi partnermi či neumožniť vyjadriť sa všetkým dotknutým subjektom. „Ak dôjde k prelomeniu môjho veta, je potrebné, aby Ústavný súd urobil v tejto veci raz a navždy jasno," uzavrela Zuzana Čaputová.

„Veľmi ma to mrzí, na druhej strane som to čakal," komentoval Matovič rozhodnutie hlavy štátu. „Za 12 dní dala obrovský priestor ľuďom, ktorí bojovali proti pomoci rodinám. Mne ako obhajcovi pomoci rodinám a predkladateľovi tohto návrhu nedala ani jednu, jedinú minútu," podotkol minister. Prezidentke však odkázal, že rodiny to nakoniec, aj tak vyhrajú. Naopak, na rozdiel od Matoviča, predseda vlády Eduard Heger (46) prezidentkine veto akceptuje.

V tejto chvíli je teda jasné, že návrh zákona poputuje späť do parlamentu. „Igorovi Matovičovi nezostáva nič iné, ako sa opäť obrátiť na krajnú pravicu a dohodnúť s ňou ďalší postup. Ak sa však dohodli predtým, nevidím dôvod, prečo by sa nedohodli znovu," zhodnotil vzniknutú situáciu politológ Radoslav Štefanćík. Na prípadné prelomenie veta však už šéfovi OĽaNO nebudú stačiť hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ale nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, a teda minimálne 76 hlasov. „Matovičov balíček však prešiel 83 hlasmi, takže je tam reálna šanca, že prejde aj tentoraz," dodáva Radoslav Štefančík.

V prípade, ak by sa parlamentu nepodarilo prelomiť veto, parlament by sa k tej istej veci mohol vrátiť po pol roku. Za povšimnutie však stojí aj relatívne neobvyklé rozhodnutie prezidentky vetovať iba časť návrhu. S otázkou, či je takýto postup právne v poriadku, sme sa obrátili na odborníka. „Z informácií, ktoré som zachytil v médiách, nemám pocit, že by tu mal byť nejaký problém. No konkrétne sa budem vedieť vyjadriť, až keď budem vidieť finálnu podobu veta," zdôraznil Stanislav Gaňa z Katedry ústavného práva Univerzity Komenského.

Prečítajte si tiež: