Ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) sa na začiatku schôdze novinári pýtali na tému rastu cien energií. Ako uviedol, k tejto téme pripravujú viacero opatrení. Následne však upozornil, že v tejto veci „štát, respektívne ministerstvo hospodárstva nie je všemocné“. Zdôraznil, že ceny diktuje trh, ktorý je ovplyvnený rôznymi faktormi.

„Keď raz máme spoločný európsky trh, a v Nemecku sa rozhodnú pre takú donebavolajúcu hlúposť, že si odstavia všetky svoje atómové elektrárne, tak samozrejme klesne ponuka pri rovnakom dopyte. To znamená, že stúpne cena,“ vysvetľoval Sulík dôvod rastu cien energií. Medzi ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi ceny energií uviedol oživenie po covid-kríze, ako aj fakt, že Európska únia sa rozhodla znižovať množstvo CO2 povolenie, ktoré dá na trh.

"Jednoducho, keď dospelí súdni ľudia urobia toľkoto hlúpych rozhodnutí naraz, netreba sa čudovať, že zrazu cena elektriny alebo plynu ide vysoko hore,“ šokoval Sulík ostrou kritikou. K tomu, koľko bude bežného človeka stáť navýšenie cien sa však minister hospodárstva nechcel bližšie vyjadrovať. Na Sulíkovi bolo vidno, že nie je úplne vo forme. Sám upozornil, že je chorý, ale ide len o obyčajné prechladnutie. Spravil si antigénový aj PCR a test a oba boli negatívne. Navyše je aj očkovaný, zdôraznil.

Na začiatku mimoriadnej schôdze k cenám energií vystúpil líder Smeru-SD Robert Fico, ktorý si na úvod nenechal odpustiť malý žart. Ako prvé sa opýtal ministra hospodárstva a predsedu SaS Sulíka, či môže vôbec rečniť, keďže poslankyňa Anna Zemanová (SaS) predložila naposledy návrh, ktorý zakázal lídrovi Smeru moralizovať na pôde Národnej rady. Tento návrh poslanci aj schválili. Fico si vzápätí neodpustil štipľavú poznámku na adresu Sulíka.

Následne Fico podal Sulíkovi svoje maturitné vysvedčenie, aby si ho prezrel s tým, že rád by videl, akú strednú školu absolvoval Sulík a aké mal maturitné vysvedčenie. „Nemám také dobre známky, ako vy. Vy ste úplne jednička, ja nie. Ja som to tak aktualizoval, učil som sa učiť naozaj mal. To vysvedčenie okopírujem a prinesiem, mám aj osvedčený preklad, potreboval som ho, keď som išiel na výšku“, reagoval Sulík na Ficovo vystúpenie.