Štátny rozpočet od ministra financií Igora Matoviča (48) je na stole! Podarilo sa mu výrazne znížiť deficit a zvýšiť financovanie kľúčových oblastí, no s návrhom je spokojný málokto. Výhrady k rozpočtu majú tripartita aj členovia vlády. Odborníci pritom kritizujú aj samotný proces prípravy.

Štátny rozpočet na rok 2022 sa pripravoval v komplikovaných podmienkach. Matovič za prioritu vyhlásil výrazné zníženie deficitu, čo znamená utiahnutie opaskov pre väčšinu ministerstiev. Dokument naznačuje, že ekonomická situácia sa v roku 2022 nezlepší. Rezort odhaduje, že Slovákov čaká rekordný nárast cien za posledných 15 rokov. Miera inflácie v roku 2022 zrejme bude predstavovať 4,2 percenta. Reálne mzdy preto vyrastú iba o 1,3 percenta a nezamestnanosť sa zníži na úroveň z roku 2020.

Z návrhu rozpočtu tiež vyplýva, že budúci rok má slovenská vláda hospodáriť s celkovými príjmami vo výške takmer 20 miliárd eur. Najviac štát plánuje zarobiť na daniach z predaja tovarov a služieb, čo má do rozpočtu priniesť takmer 11 miliárd eur. Vláda však chce minút viac, ako zarobí. Celkové výdavky rozpočtu budúceho roka predstavujú 25,5 miliardy eur a deficit verejných financií dosiahne 5,5 miliardy eur. Oproti tomuto roku však ide o výrazné polepšenie, vlani Národná rada schválila rozpočet s deficitom vo výške takmer 12 miliárd! Analytik inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana to považuje skôr za neúspech. „Pokles deficitu ,vyrobia‘ daňoví poplatníci, od ktorých štát vyberie o viac ako miliardu. Úroveň výdavkov a teda aj deficitu je naďalej vysoká, prevyšuje úroveň z roku 2019," upozorňuje odborník. Dodáva, že rozpočet by mal byť zostavený s nižšími výdavkami.

Obrovské finančné balíky by mali smerovať do infraštruktúry, sociálnej sféry, zdravotníctva a vzdelávania. Investície do dopravy na budúci rok predstavujú 1,7 miliardy. Jeden z najväčších finančných balíčkov vo výške 3,45 miliardy eur dostane ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny. Finančne sa polepší aj ministerstvu školstva, dostane dvakrát väčšiu sumu ako tento rok – 3,64 miliardy eur. Výdavky v zdravotníctve dosiahnu úroveň 6,38 miliardy eur s medziročným rastom o 7 percent, píše sa v návrhu.

Aj keď to vyzerá, že koalícia sa dohodla na zlepšení financovania kľúčových oblastí, Matovičov návrh kritizujú viaceré strany. K dohode na rozpočte nedospela Hospodárska a sociálna rada SR. Výhrady malo viacero združení aj samosprávy. S návrhom nie je spokojný ani minister obrany Jaroslav Naď (40). V relácii Rádia Expres naznačil, že financovanie jeho rezortu by sa malo zvýšiť. A to najmä preto, že Slovensko má zvýšiť počet vojakov, ktorý dlhodobo klesal a dostal sa pod kritickú úroveň. Nevylúčil pritom ani demisiu.

Zamestnanci rezortu zdravotníctva hovoria o ďalšom odleve pracovníkov a zhoršení podmienok pre pacientov. Podľa Denníka N sa im včera podarilo s ministrom dohodnúť. Matovič mal sľúbiť, že 232 miliónov, ktoré chcel presunúť na ďalší rok, pôjde v prípade potreby do zdravotníctva skôr. Ďalších 220 miliónov má byť pripravených v prípade potreby. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) s Matovičom o novom rozpočte rokoval aj včera večer. Chcel napríklad vyššie mzdy zdravotníkov. Do uzávierky však neboli známe závery.

