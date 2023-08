Tetovanie? Žiadny problém! Platí to aj pre viacerých slovenských politikov. Aj keď na niektorých z nich by ste to veru nepovedali, majú reálne kerky a sú na ne aj úprimne hrdí. Aké príbehy sa spájajú s ich tetovaním prezradila europoslankyňa Monika Beňová a mnoho ďalších politikov.

Dlho bolo tetovanie spájané predovšetkým s väzňami, pirátmi či pouličnými bitkármi. Situácia sa však zmenila. Ozdobu na svojom tele má napríklad aj vysokoškolská pedagogička a primárka Andrea Letanovská (54). Navyše ide aj o političku a súčasnú volebnú líderku strany Demokrati. Napriek tomu, že Letanovská pôsobí skôr konzervatívne, pochválila sa fakt neprehliadnuteľnou kerkou. Je to obrovská tetovačka. „So synom Jakubom a s jeho kapelou som chodievala na punkové koncerty, a keď mi povedal, že veľmi chce tetovanie, pridala som sa k nemu a absolvovali sme to spoločne. Aspoň som dozerala na bezpečnosť a sterilitu v salóne,“ nezaprela v sebe Letanovská lekárku, ktorá svoje rozhodnutie dať si na rameno vytetovať ružu, neľutuje ani po 20 rokoch: „Nebudem ho skrývať, nehanbím sa zaň.“

Demokratka nie je jedinou političkou s tetovaním. Dopĺňajú ju mená naprieč politickým spektrom. Počnúc smeráčkou Monikou Beňovou (55) až po podpredsedu SaS Branislava Gröhlinga (49). Potetovaním je asi najviac známy práve liberál Gröhling, ktorý si v minulosti na túto tému aj zafilozofoval: „Dôležité je, aký má človek charakter, a nie to, či je potetovaný.“ Obrovské kerky má na sebe aj jeho stranícka kolegyňa Janka Bittó Cigániková (39). Prvú si dala pritom urobiť ešte ako 17-ročná. Na boku má vytetované lotosové kvety s nápisom „One life, one chance", čo v preklade znamená jeden život, jedna šanca.

Tetovania zdobia aj političku, u ktorej by to netipoval zrejme nikto - europoslankyňu Beňovú. Pre Plus 7 DNÍ už stihla prezradiť, že na predlaktí má zobrazenú budhistickú modlitbu. Zozadu na krku hebrejské vyznanie lásky, na zápästí červené srdiečko, na nohe hviezdičky a leva: „Narodila som sa v znamení Leva. Mne sa tetovania veľmi páčia. Ale skôr také drobnejšie, ktoré nie sú veľmi viditeľné, keďže mám aj povolanie, ktoré si predsa len istú etiketu vyžaduje.“ Naopak, dosť viditeľnú kerku má jej stranícky kolega a podpredseda Smeru Richard Takáč (41) – a to na ľavej ruke.

Tetovanie má aj Letanovskej spolustraník a bývalý najmladší štátny tajomník Andrej Stančík (28). Ten je známy svojím bojom proti extrémizmu a neodpustil si to ani pri porovnaní svojej kerky s nacistickou: „Niekto má na hrudi hákový kríž, niekto grécke Fí. Fí je symbolom filozofie. Už niekoľko rokov sa o ňu aktívne zaujímam. Je fascinujúce čítať diela veľkých mysliteľov, ktoré vás posúvajú vpred.“ Vyznavačom tetovania je aj trojka z kandidátky PS Michal Truban (39), ktorý si dal prvú kerku urobiť, keď končil vysokú školu: „Ľudia okolo mňa dospievali, začali sa meniť a zabúdať, čím kedysi boli. Dotrhanými študentmi, ktorí nevedeli o svete nič. Dal som si ju vytetovať, aby som nikdy nezabudol, čím som bol.“

Protokolistka ukázala na západných lídrov

Odborníčka na protokol Mária Holubová priznáva, že kerka je aktuálne veľká móda. Či sa už vraj zoberú pravidlá európskych elít alebo protokol, tak sú tetovania vyňaté: „Samozrejme, že politik môže mať tetovanie, ale keď je oblečený, teda má košeľu, kravatu, oblek, tak by to nemalo byť vidieť.“ Pozrite si v galérii ďalšie zaujímavé slová odborníčky, ešte zaujímavejšie kerky našich politikov a nielen tých, ktorí sú spomínaní v článku. Kerku má napríklad aj Romana Tabák a mnohí ďalší.