Humorom proti covidu! Ministri hospodárstva Richard Sulík (53) a školstva Branislav Gröhling (47) so štátnym tajomníkom Martinom Klusom (41) bojujú proti pandémii vtipnými videami. Vyzbrojení veľkým nafukovacím plameniakom a miniatúrnym autíčkom sa snažia Slovákov motivovať k očkovaniu.

„Chlapi, kde je Fero?“ pýta sa vo videu Sulík, na čo mu štátny tajomník ozrejmí, že Fero musel ísť do karantény: „Bál sa pichnutia.“ O chvíľu trojica kamarátov zisťuje, že stratili kľúče od auta, no situáciu opäť pohotovo rieši Klus. „Chlapi, ja mám ten Greenpass (aplikácia obsahujúca aj preukaz o očkovaní proti covidu, pozn. red.), ja to otvorím len taký fukot, lebo ten otvára všetky dvere,“ vyhlási a priložením smartfónu poľahky otvára dvere automobilu, čím sa krátke video končí.

Práve takto vyzerá snaha o popularizáciu očkovania z dielne ministerstva hospodárstva. Rezort zatiaľ predstavil dva spoty, na rade je ešte jeden. „Keďže sa nám ťažko pozerá na to, ako sa množia dezinformácie, a pozitívnejšej motivácie zo štátu je primálo, na tlačovom odbore ministerstva sme dali hlavy dokopy a vymýšľali spôsob, ako Slovákov motivovať k očkovaniu,“ ozrejmila zámer hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková. „Rozhodli sme sa nakrútiť trochu netradičné videá s Richardom Sulíkom v hlavnej úlohe. Nápad dotiahol a zrealizoval režisér Nikita Slovák,“ vysvetľuje Matejková s dôvetkom, že hereckým talentom prekvapili aj Gröhling a Klus. „Aj takto sme chceli ukázať, že očkovanie nie je žiadny strašiak, ale naopak, pomáha celej krajine spamätať sa z pandémie,“ uzavrela.

Martin Klus s nafukovacím plameniakom - očkovacia kampaň Zdroj: archív

Marketingová expertka Simona Bubánová zas myšlienku chváli. „Je to vážna téma, no ak táto forma zasiahne ľudí, ktorí viac počúvajú na odľahčený tón, potom určite robia dobrú vec. Odbornejšie spoty totiž už vytvorené boli, preto je možno na mieste pokúsiť sa o vľúdnejší, odľahčený štýl komunikácie,“ konštatuje expertka so slovami, že „každá aktivita, ktorá pomáha očkovaniu, je určite správna“.